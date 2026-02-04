El taco francés amplía su dominio en Zaragoza con una nueva apertura en el barrio del Arrabal

El Arrabal zaragozano, un barrio idílico para la mayoría de los vecinos, ya sea por su cercanía al Centro, por su variedad de comercios o por la tranquilidad de sus calles. Este listado de puntos positivos se ha visto reforzado para los amantes de la gastronomía variada a lo largo de los últimos años con la llegada de nuevos locales de comida de otros países, como de Grecia, Turquía e incluso Japón. Pues el distrito se va a apuntar una más en unos meses con la llegada de Goza Tacos, primer local de esta nueva marca de comida rápida que se ha puesto de moda desde hace meses: el taco francés.

Una variante del famosísimo kebab, distintos tipos de carnes halal a elegir y a combinar con todo tipo de salsas, patatas fritas y toppings para hacer de cada bocado más sabroso. Su especialidad más ligada al vecino de España son estas salsas, que son típicas francesas y las puedes mezclar de manera ilimitada en tu taco.

Vista de la entrada de Goza Tacos, en la calle Las Chimeneas, en el Arrabal / Martín Vital

El futuro local de Goza Tacos está ubicado en la calle Las Chimeneas, en el mismo número de establecimiento donde antes estaba ubicado el bar-restaurante La Chapata años atrás, a escasos metros de la calle Valle de Zuriza. Más tarde, cambió de nombre a 'El Español' y finalmente ha acabado sucumbiendo a las modas del momento y transformándose en un negocio de una de las comidas rápidas más demandadas en la capital aragonesa.

Su apertura a día de hoy sigue siendo una incógnita, pero se ha vuelto un secreto a voces por las calles del Arrabal al ya mostrar desde hace unos días un típico diseño 'street' en su fachada, posicionándose como una novedosa apuesta en una zona más que poblada por franquicias de comida para llevar.

Una zona plagada de gastronomías

A lo largo y ancho de sus manzanas, esta zona ubicada a tan solo 15 minutos del centro de Zaragoza ha visto como con el paso del tiempo se han ido sumando proyectos de este tipo para enriquecer la zona de negocios. Ya comenzó antes de cambiar a la década de los 20 con la llegada de McDonalds a las inmediaciones del IES La Azucarera, en la avenida Marqués de la Cadena. Tiempo después KFC también decidió mudarse justo al lado suyo, clara señal de competencia y expansión.

Justo en frente de este centro de secundaria, en la propia calle Matilde Sangüesa, abrieron una hamburguesería 'take away' con producto de kilómetro cero, el Black Bone. En su paralela (Caminos del Norte), aparece por primera vez la comida japonesa, con el buffet libre de sushi, Suki, y varias calles más abajo está el único local especializado en 'smash burgers' del barrio, el Bunga Burger, más concretamente en la calle Bielsa 21.

Tramo de la calle Las Chimeneas junto a varios negocios y restaurantes de comida rápida / Martín Vital

Finalmente y en esta misma calle donde van a instalarse los tacos franceses, asoman otros dos negocios de gastronomía europea, de países vecinos además. El Giros Griego vive puerta con puerta con el Bunga, otro negocio joven que surgió en la era post-pandemia. Y por último, uno de los más transitados en la actualidad es el Mega Doner Kebab 4.0, establecimiento de comida turca que años atrás era una frutería, pero que tras su cierra se ha convertido en un restaurante de comida rápida muy popular entre los jóvenes vecinos del Arrabal. Es habitual ver a decenas de chavales aguardar sitio por su durum XXXL, uno de los más grandes a la venta en la ciudad.

Sin duda, Goza Tacos se muda a una zona muy atractiva para el público juvenil a la espera de encandilarles con esta nueva variante "al verdadero estilo francés" y hacerse un hueco rápidamente entre todos estos establecimientos tan populares.