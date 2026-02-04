Las tres casas de lujo de Zaragoza que Manu o Rosa se podrán comprar con el millonario bote de Pasapalabra

Manu y Rosa se han convertido en historia de la televisión en España. Los dos concursantes de Pasapalabra llevan más de un año amenizando la tarde de millones de personas que están al otro lado del televisor viendo el concurso con más éxito de Antena 3. Pablo Motos adelantó que este jueves se entregará por fin el millonario bote de Pasapalabra en un programa especial que se emitirá a partir de las 23.00 horas tras El Hormiguero.

Roberto Leal entregará el próximo jueves en directo el mayor bote de la historia de Pasapalabra que supera los 2,7 millones de euros. Un premio millonario que te cambia por completo la vida y te permite, por ejemplo, comprarte una vivienda de lujo en un complicado momento inmobiliario en toda España. Antena 3 ya conoce el ganador y mantiene a buen recaudo un nombre que pasará a la historia del programa.

Para recordar el debut de Manu hay que retroceder a mayo de 2024 justo después de que Óscar Díaz se embolsase 1,8 millones de euros al completar el Rosco de Pasapalabra. El madrileño, graduado en psicología, superó con facilidad los 400 programas en el concurso, una cifra histórica que nunca se había batido hasta el momento.

Por otro lado, Rosa también apareció por primera vez en Pasapalabra hace ya dos años tras superar la Silla Azul. La gallega, profesora de inglés y español, hizo historia al convertirse en la primera mujer en alcanzar los 100 y luego 200 programas en el concurso presentado por Roberto Leal.

Ahora, Rosa y Manu van a ver como su vida cambia por completo al ganar un bote de más de 2,7 millones de euros que te permite por ejemplo comprar cualquier vivienda de lujo a la venta que hay en Zaragoza. Estas son las tres mejores casas que el ganador de Pasapalabra se puede comprar en la capital aragonesa consultando el portal inmobiliario de Idealista.

Una villa de 656 metros cuadrados en Montecanal

El ganador de Pasapalabra podría comprar la casa a la venta más cara de Zaragoza que tiene un precio de 2,5 millones de euros en Idealista. La vivienda se encuentra situada en el barrio de Montecanal y es considerada una villa de lujo de autor, reconocida por su valor arquitectónico conceptual, constructivo y estético, concebida para integrarse en su entorno a través de una cuidada relación entre arquitectura, luz y materia. La casa se organiza en cuatro niveles conectados por ascensor y una escalera de diseño cuyas paredes de alabastro filtran la luz y aportan una atmósfera singular a toda la vivienda.

La planta principal alberga un amplio salón con salida directa al jardín, cocina comunicada y un dormitorio principal en suite con vestidor. La segunda planta se destina a zona de descanso con dormitorios adicionales, mientras que la superior ofrece una buhardilla con chimenea ideal como despacho o biblioteca. En la planta bodega se ubica una completa zona wellness con gimnasio y piscina adaptable para uso interior o exterior, además de comedor. La propiedad se completa con garaje para 4 coches y 2 motos y un sistema de seguridad de última generación con detección perimetral y circuito cerrado de cámaras en interior y exterior.

La vivienda más cara en Zaragoza / IDEALISTA

Chalet independiente en Colonia San Lamberto

Otra casa que Manu y Rosa se podrán comprar en Zaragoza está en las Torres de San Lamberto y se trata de un unifamiliar de casi 1.000 metros cuadrados y 1.500 de parcela que se vende por 1,8 millones de euros. La vivienda incorpora un completo equipamiento orientado al confort y la eficiencia: calefacción por suelo radiante, aire acondicionado, ascensor con acceso a todas las plantas, armarios empotrados en todas las estancias y sistema de domotización. La zona de bienestar incluye piscina cubierta y climatizada, sauna, hidromasaje y gimnasio, además de bodega y un amplio garaje. En el exterior, una terraza con zonas ajardinadas cuenta con riego automático e iluminación, y se completa con persianas eléctricas orientables Gradhermetic, pensadas para regular luz y privacidad.

Noticias relacionadas

Vivienda en las Torres de San Lamberto / IDEALISTA

Chalet independiente con piscina en San Juan de Mozarrifar

El madrileño y la gallega podrían tener presupuesto suficiente para comprarse una de las mejores casas a la venta en un barrio rural de Zaragoza donde prima la tranquilidad. En San Juan de Mozarrifar se vende una excepcional villa con vivienda unifamiliar, huerto ecológico, arbolado, jardín y piscina por menos de 1,8 millones de euros. La vivienda principal tiene cuatro plantas de superficie construida de 705 metros cuadrados con cuartos muy amplios, baños con todo lo necesario y una bodega de casi 120 metros cuadrados completamente acondicionada y decorada con ladrillo 100% aragonés.