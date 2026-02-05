Los bares de la Expo esperan la llegada de más gente: “Ahora solo podemos trabajar unas pocas horas”

La hostelería del entorno del meandro de Ranillas aguanta a la espera de que lleguen más trabajadores y estudiantes. Los bares ubicados entre los edificios de la antigua Expo de Zaragoza confían en que los nuevos proyectos previstos en la zona permitan consolidar un flujo de clientes que, por ahora, es limitado.

“Actualmente, el trabajo se concentra en unas pocas horas”, explican desde la cafetería Kuara’s, donde advierten de que la situación no es sencilla. Ocupación tienen, pero el flujo de consumidores no está bien repartido: "Ahora solo podemos trabajar unas pocas horas. Trabajamos mucho, sí, pero de manera muy concentrada. El resto del día no es posible”, relatan. "Si viene más gente, confiamos en tener una oferta aún mayor", añaden.

Los elevados costes fijos tampoco ayudan a mantener los negocios. “Hay que pagar un alquiler muy alto, similar al que se paga en el centro de Zaragoza. Si no viene más gente para trabajar en las oficinas, acabarán cerrando todos los bares”, alertan desde el establecimiento. Esa falta de continuidad en la afluencia de público impide, además, ampliar horarios. “Espero poder abrir más horas, no solo por la mañana”, reiteran.

Además, ofrece el dato de que en los últimos años “han traspasado hasta tres bares” del recinto. Esta señal, subrayan, muestra que la actividad real está por debajo de lo que podría parecer a simple vista.

La esperanza del sector está puesta en la llegada de nuevos focos de actividad. La apertura de la sede de Tráfico, el futuro traslado de Aragón TV y Aragón Radio y el proyecto de una universidad privada son vistos como claves para dar estabilidad al negocio. Además, la Torre del Agua será desde principios de 2027 el Faro de la Logística: “Estamos esperando a que llegue más gente; ahora hay mucho trabajo en unas horas, pero el resto del día está muy flojo”, resumen desde la cafetería.

El parque empresarial del meandro de Ranillas acoge cada día a unos 6.400 personas entre trabajadores y alumnos, según datos de Expo Zaragoza Empresarial. A estas cifras se suman los funcionarios, empleados y visitantes de la Ciudad de la Justicia, además de quienes acuden al Acuario y al Mobility City en el Pabellón Puente.