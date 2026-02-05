La Ciudad del Cine de Zaragoza, al detalle: pantallas inteligentes, escenarios móviles y equipos de última generación

La Ciudad de Cine de Zaragoza coge impulso. Se trata de uno de esos proyectos que acaban convirtiéndose en el legado del alcalde o alcaldesa del momento y Natalia Chueca lo sabe. Por eso está centrando gran parte de sus esfuerzos en acelerar la rehabilitación de esta antigua fábrica de Giesa, que se convertirá en el Distrito 7, el nuevo "faro" del sector audiovisual. Un proyecto que exige una inversión de 20 millones de euros -parte cubiertos por los fondos europeos--, casi el doble de lo que costó la reforma del Mercado Central y que convertirá al futuro centro en un referente en formación, investigación, emprendimiento, producción y exhibición.

Con el ánimo de acelerar el proyecto, cuyas obras se encuentran al 60%, el Ayuntamiento de Zaragoza ha licitado de urgencia tres contratos que superan los dos millones para dotar de contenido el interior de la Ciudad del Cine con la tecnología más puntera del momento. Una semana después de que se licitarán los platós -habrá tres de grabación que estarán situados en la planta baja- , ahora es el turno de las pantallas gigantes informativas y para realizar proyecciones, tanto en la fachada exterior como en el interior, así como de los escenarios y butacas y el equipo de sonido.

Tal y como se detalla en los expedientes, el proyecto audiovisual contempla el diseño y la implementación de un sistema de pantallas en el acceso principal y la torre del futuro Distrito 7. Serán particulares, o al menos eso se pretende, ya que se busca que sirvan para "identificar" el ecosistema que se alojará en el edificio, así como la implementación de un sistema inmersivo en el vestíbulo del acceso principal que permita la presentación de la oferta completa de actos, eventos y servicios que se celebren en el edificio.

Entre las particularidades que tendrá este futuro centro, se ha proyectado un gran espacio de acceso flexible. Las pantallas, que se ubicarán en tres espacios -la fachada principal, la Torre y el hall-, estarán interconectadas y podrán funcionar de manera independiente. Este contrato, con una duración de dos años, se eleva hasta los 438.963 euros (IVA incluido) e incluye dos exigencias, que el material sea totalmente nuevo y que, en caso de avería, la respuesta no se demore más allá de las 72 horas.

Salas versátiles y flexibles

El más cuantioso tiene que ver con el suministro de los escenarios y sus butacas. Este equipamiento debe constar de un sistema de butacas móviles, una parte escamoteable y otra retráctil, que permita la celebración de una gran diversidad de actos y eventos tanto con público de pie como sentado. La finalidad es obtener de una solución de asientos que asegure la "versatilidad de la sala". Este contrato, que asciende hasta los 949.900 euros (IVA incluido), incluye el suministro e instalación de la plataforma escénica con sistema escamoteable motorizado, que permita tanto el uso compartido del escenario central como el tránsito en la sala de exhibición.

El tercer contrato, de 622.513 euros (IVA incluido) se centra en el sistema de proyección audiovisual que incluye el suministro e instalación de los elementos de proyección, sonido, iluminación escénica, gestión y control. Lo que se pretende, según el expediente, es obtener una solución técnica que asegure la versatilidad de la sala, permitiendo su división en dos espacios, una de las señas de identidad de esta Ciudad del Cine.

Será una empresa la que se encargue de la explotación de estas instalaciones, que dispondrán de 5.600 metros cuadrados, mediante la fórmula de la concesión demanial durante 30 años a cambio de un canon mínimo de 8.357.253,65 euros, incluido dentro de esta cantidad el 1% por el que deberá aumentar cada año la cuantía que aporte la compañía al consistorio. Según marcan los pliegos, el importe mínimo anual que deberá abonar la adjudicataria será de 271.155 euros a partir del cuarto ejercicio, ya que los tres primeros no computan.