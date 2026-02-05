Margarita, desahuciada de su casa a los 69 años en Zaragoza pese al decreto del Gobierno: "No entendemos nada"

A sus 69 años y bajo una intensa lluvia y una fuerte presencia policial, Margarita ha sido desahuciada este jueves de su vivienda en el paseo Constitución de Zaragoza. Durante toda la mañana, esta pensionista ha estado acompañada por un grupo de activistas del Sindicato de Inquilinas que han intentado paralizar el lanzamiento hasta el último segundo. Hoy mismo han presentado un recurso ante los juzgados para tratar de anular el desalojo basándose en el decreto publicado este miércoles en el BOE y pactado entre el PSOE y PNV, pero la Justicia ha considerado que el caso de Margarita no entra. Y eso que según la información que han conseguido recopilar desde el sindicato, la propietaria de su piso cuenta con seis viviendas y otras tantas propiedades.

Ha sido sobre las 10.00 de la mañana cuando han llegado los primeros agentes, más de una decena, para intentar desalojar a los activistas que llevaban ya un rato en el portal concentrándose contra el desahucio de esta jubilada zaragozana. Poco después han llegado hasta cinco furgones de antidisturbios, un despliegue que muchos de los presentes han tachado de "desproporcionado". "Vergüenza me daría, echar a una familia", gritaban los asistentes.

Pero de poco han servido este jueves las proclamas puesto que sobre las 10.45 horas, los agentes han desalojado a los activistas sirviéndose de una vecina que tenía llave para abrir el portal. Dentro han retenido durante unos minutos a varios jóvenes a los que les han requerido la identificación. En ese momento, los juzgados todavía no habían respondido presentado esta misma mañana contra el lanzamiento, el segundo en apenas dos días, puesto que ayer mismo el Sindicato de Inquilinas ya había presentado otro que había sido rechazado.

Sin embargo, al publicarse ayer en el BOA el nuevo "decreto antidesahucios", según lo denomina el Gobierno, los activistas consideraban que quizá hoy su recurso ya podía tener efecto al haber entrado en vigor ya la norma. Pero no ha sido así y después de una larga espera bajo un manto de agua, sobre las 12.00 horas, Margarita ha salido de su casa. "No entendemos nada", decían los asistentes con un tono de enfado e indignación.

Una pensión de 800 euros

Y es que según han explicado los activistas del Sindicato de Inquilinas, la propietaria del piso en el que vivía la jubilada desahuciada posee seis viviendas en total y otras tantas propiedades. Margarita, cuentan, cobra una pensión de 800 euros y llevaba tiempo intentando negociar con los dueños de su piso ante la imposibilidad de pagar los 500 euros del alquiler de una casa que, además, no se encontraba en condiciones de ser habitada. "Margarita había pedido en numerosas ocasiones a los caseros ciertos arreglos y reparaciones y nunca le hicieron caso. Tenía una plaga en casa y no hacían nada", critican. Seguramente, opinan, el objetivo era que Margarita se fuera. "Pero con una pensión de 800 euros no se puede ir y a los propietarios, tal y como actúa la lógica del mercado, no les era rentable mantenerla ahí porque podrían cobrar más", decía Luna, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas.

En 2025, Margarita pudo acogerse a la moratoria de los desahucios promovida por el Gobierno central. Sin embargo, hace poco más de una semana, cuando decayó el nuevo decreto, Margarita recibió de nuevo una notificación de los juzgados informándole de su desalojo. "Fue al día siguiente, no esperaron nada", explicaba su hija, muy afectada, camuflada entre los activistas que intentaban paralizar el lanzamiento.

No obstante, el Gobierno aprobó el martes un nuevo decreto que, eso sí, no protege a los inquilinos pisos de propietarios con solo una vivienda en alquiler ante casos de impago, aunque según las condiciones marcadas por esa norma, Margarita, que tiene una pensión de 800 euros, tenía derecho a no ser desahuciada ya que la propietaria de su piso cuenta con varios inmuebles. "El desahucio debería estar paralizado", lamentaban.

Desde el Sindicato de Inquilinas alertan además que de los 60.000 desahucios que podrían estar paralizados por la moratoria anterior, el nuevo, pactado entre el PSOE y el PNV, deja fuera a la mayoría de los inquilinos vulnerables. "La nueva moratoria es mucho más restrictiva que la anterior, mucho más restrictiva y mucha gente fuera y sin alternativa habitacional. Y a la gente a la que ampara la moratoria, como es el caso de Margarita, aun así, ya hemos visto que los jueces ni siquiera cumplen las leyes porque están del lado de los rentistas, igual que los políticos y que los policías", ha denunciado otra de las portavoces del Sindicato de Inquilinas cuando ya se había ejecutado el desalojo. "Nadie nos va a regalar nada, ningún partido va a solucionar este problema", ha añadido antes de animar a los asistentes a la organización y la lucha sindical. "¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!", han clamado todos cuando marchaban los furgones de los antidisturbios.