El polémico Vito Quiles acosa e increpa a Pablo Iglesias a la salida del mitin de Podemos en Zaragoza: "¿Fascista de qué? Eres un matón"

Fue apenas hace dos días cuando María Goicoechea, candidata de Podemos-Alianza Verde para las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero, anunció a través de sus redes sociales que Pablo Iglesias, antigua insignia del partido a nivel nacional, iba a estar en Zaragoza para dar un último aliento a sus simpatizantes en la capital aragonesa días antes del 8F. Y así fue, el ahora comunicador atrajo junto a Goicoechea a decenas de afines a su ideología al Centro Cívico Estación del Norte, en el barrio del Arrabal. Pero tal y como se vio este lado bueno, destacó en su final su lado malo.

María Goicoechea, candidata de Podemos en Aragón, y Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, en un mitin político de Zaragoza / JOSEMA MOLINA

Después de que el fundador de Podemos sacara pecho por aquellos aliados de izquierdas "que se mueren de miedo" y por ser "la única fuerza que lucha contra el fascismo" en el territorio español, a la salida le esperaba una incómoda sorpresa. Vito Quiles, conocido activista en redes por preguntar e insistir a los políticos más relevantes por temas polémicos y crispantes en la sociedad, no faltó a esta cita en la que Pablo Iglesias iba a ser su objetivo número uno.

Fue en el aparcamiento de la calle Perdiguera, cuando el polémico influencer siguió al exvicepresidente del Gobierno de España lanzándole preguntas, en su medida, provocativas hacia el político. Como se ha visto en un vídeo circulado por redes sociales, el agitador le lanzó una pregunta relacionada a unas declaraciones que dio la exministra de Igualdad hace pocos días, Irene Montero, sobre "las personas de derechas" y los inmigrantes, a lo que él reaccionó con un primer intento de tirarle el micrófono que le estaba apuntando.

Seguidamente, una reacción explosiva de Iglesias, que le llamó "fascista", además de que tuvo que ser agarrado por sus acompañantes, ya que tras encararle casi llegan a las manos. Quiles, distanciado, le increpó: "¿Qué haces? Eres un matón, señor Iglesias, es usted un matón", y siguió provocándole con que "qué haría si Podemos saca cero escaños" en las próximas elecciones. "¿Se va a montar usted otro bar? ¿Por qué actúa como un matón?", insiste a escasos pasos del vehículo que venía a recoger al expolítico.

Este pequeño conflicto terminó con Quiles repitiéndole la primera pregunta de Montero, añadiendo que si "a él le parecería democrático". Tras una serie de miradas desafiantes y la intervención del equipo de Pablo Iglesias, este mismo acabó por subirse a su vehículo personal y abandonar el área zaragozana.