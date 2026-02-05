Vox acusa a Natalia Chueca de iniciar "una campaña de bulos y desinformación" por su negativa a los presupuestos

Los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, Eva Torres, Armando Martínez y David Flores, han comparecido este jueves para contrarrestar lo que consideran una "campaña de bulos y desinformación" orquestada por la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, tras acusarles de que con su negativa a aprobar las cuentas municipales corren riesgo las grandes obras, las ayudas sociales o las subvenciones a asociaciones.

El portavoz de la formación, Julio Calvo, ha negado tajantemente que las aportaciones en estas partidas corran riesgo de perderse. Según el concejal, "la alcaldesa "sabe mejor que nadie que hay mecanismos legales para aprobar el presupuesto y nada de lo que alerta peligra", por lo que ha incidido en que las alertas lanzadas por el equipo de gobierno "no son ciertas ni responden a un riesgo real", pues si Vox no apoya el presupuesto se aprobará "más tarde", pero "con más control que hasta ahora". En un vídeo publicado en sus redes sociales, Chueca ha cargaba el miércoles contra los concejales liderados por Santiago Abascal por mantener bloqueados 4,5 millones de euros en ayudas y convenios "que van directamente a mejorar la vida de miles de zaragozanos: familias, personas vulnerables, asociaciones sociales, entidades que sostienen el día a día de nuestra ciudad".

La regidora acusaba de "dejar de lado" a las asociaciones de salud mental, familias numerosas y monoparentales, víctimas del terrorismo o a las entidades "de apoyo a la discapacidad o a la maternidad". Citaba en concreto a entidades como Cáritas, Federico Ozanam o la Junta de Cofradías de la ciudad. E incluso les reprochaba "presumir de su defensa a la tauromaquia", pero bloquear unos presupuestos en los que se amplían las partidas en esta materia, impidiendo "incluso ayudas a autónomos, taxistas o colectivos culturales y tradicionales".

Las palabras de la alcaldesa han irritado enormemente al partido de ultraderecha que han llegado a decir que Chueca parece haber olvidado que no gobierna con mayoría absoluta. "Nunca la ha tenido", ha recordado Calvo, quien ha censurado "con dureza" el uso de mensajes de "miedo" dirigidos a la ciudadanía. Asimismo, y entrando en la pugna electoral autonómica, ha calificado de "totalmente lamentable" que la alcaldesa haya utilizado su despacho institucional para grabar este vídeo en el que se desliza "el apoyo a un candidato de su partido", en referencia a Jorge Azcón, en una actitud que consideran "totalmente censurable".

El portavoz también ha desmentido que el presupuesto estuviera totalmente cerrado en el momento de la ruptura, justificando esta afirmación que niegan desde la alcaldía en la ausencia de una fecha para su anuncio. Según la formación, en aquel momento existían "flecos pendientes" que estaban impidiendo firmar el acuerdo. "Había determinados puntos que no permitían que se cerrara, como la zona de bajas emisiones, el aumento del gasto corriente en 50 millones de euros, el recurso a la financiación externa por 49 millones y que en el contrato del autobús los gastos en los que incurre el ayuntamiento son más elevados en un contexto en el que acaban los fondos NextGeneration-EU", ha zanjado.

En cuanto a la supuesta amenaza a las partidas sociales, Calvo ha cuestionado las prioridades de la alcaldesa. "Cuando explica que peligran las ayudas sociales, le recordaría que está gastando el dinero en eventos como Zaragoza Florece o Zaragoza Luze así que le pediría que fuera más consciente de sus prioridades".

Actualmente, debido al periodo preelectoral, las negociaciones de cara a una difícil aprobación de las cuentas se encuentran totalmente paralizadas. No obstante, Vox espera que, una vez concluyan los comicios, con la previsible subida de Vox en el ámbito autonómico, la predisposición de la alcaldesa cambie para facilitar el entendimiento.

La portavoz adjunta de Vox, Eva Torres, ha expresado gráficamente que "la pelota está en el tejado de la alcaldesa y si antes del 26 de febrero, que es el pleno de presupuestos, se salvan los escollos detectados por Vox se apoyará, y si no, no", ha zanjado. Sobre la petición de abstención de la alcaldesa para no llegar a moción de confianza ha dicho que no se lo han pedido y lo valorarán cuando se produzca la petición.