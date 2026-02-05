Zaragoza Vivienda impulsa 32 pisos de alquiler asequible con zonas comunes para el barrio de Torrero

Los colectivos sociales del barrio de Torrero podrán tomar la voz para diseñar los usos comunes y vecinales de un nuevo edificio de viviendas que ha impulsado la sociedad Zaragoza Vivienda. El proceso participativo se pondrá en marcha a partir de la próxima semana y definirá cómo serán las zonas comunes de un bloque que contará con 32 pisos de alquiler asequible. El plazo de ejecución aproximado es de unos 20 meses, con un coste de seis millones de euros.

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, ha explicado que el nuevo bloque se levantará entre la avenida América y la plaza de la Memoria Histórica, en una parcela municipal de 1.020 metros cuadrados. Para el responsable municipal, estos 32 nuevos pisos son “una muestra de la política de vivienda novedosa” del consistorio, pues ha denunciado que en etapas anteriores no se llegaron a impulsar soluciones para este problema del alquiler. “Nuestro modelo es ampliar la oferta y no restringir los derechos de los propietarios”, ha manifestado.

Por otro lado, el uso para el barrio, que tendrá unos 900 metros cuadrados, podría albergar salas para actividades artísticas, talleres o aulas de costura, entre otras. Estos usos se pondrán decidir durante un proceso participativo de la mano de la Universidad de Zaragoza, para involucrar a los vecinos y colectivos sociales.

El alquiler asequible impulsado por Zaragoza Vivienda tendrá en cuenta los ingresos de las unidades de convivencia, buscando que la renta no supere el 30% de los ingresos. “Lo lógico y normal es que sean habitados por jóvenes y familias monoparentales o con un solo hijo, posiblemente estos sean los inquilinos más propicios”, ha indicado Rodrigo. Los pisos serán de entre uno y dos dormitorios con superficies de entre 45 y 65 metros cuadrados útiles,

El concejal ha destacado que en la cubierta se instalarán paneles fotovoltaicos suficientes para que el edificio sea energéticamente autónomo, además para reducir el plazo de construcción se usarán sistemas de edificación industrializada.

Rodrigo ha señalado que el proyecto para Torrero, que ocupará una parcela ocupada en la actualidad por un potrero, se inspira en el edificio Ricardo Millán de las Fuentes, inaugurado en 2022 y con 80 residencias gestionadas por Zaragoza Viviendas cedidas a entidades sociales para la integración de colectivos vulnerables.