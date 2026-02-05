La zona Expo podría doblar su 'población' en los próximos años: "Los bares ya están a rebosar y hacen falta más autobuses"

Los edificios del meandro de Ranillas cumplen este año la mayoría de edad y, pese a la losa que pesó durante mucho tiempo sobre la utilidad de las infraestructuras que se construyeron en la Expo de Zaragoza de 2008, lo cierto es que hoy en día es una zona llena de vida y dinamismo a la que acuden miles de personas todos los días -entre semana- para estudiar y trabajar. La previsión es, además, que durante los próximos años continúe creciendo exponencialmente el número de empresas e instituciones que se instalen en la zona, lo que incrementará sustancialmente las necesidades de un entorno que pasan, sobre todo, por el transporte. "Hay muy poco servicio de transporte público", lamenta Yolanda Andreu, empleada de uno de los organismos públicos instalados en los antiguos pabellones temáticos de la muestra internacional del agua.

El problema no es nuevo pero, si no se soluciona, puede ir mucho a peor. En la actualidad, el parque empresarial del meandro de Ranillas acoge cada día a 5.000 trabajadores y unos 1.400 alumnos, según datos de Expo Zaragoza Empresarial. A estas cifras hay que sumar todos los funcionarios y empleados que trabajan en los dos edificios de la Ciudad de la Justicia, que son otros tantos más, más los visitantes del Acuario y el Mobility City en el Pabellón Puente. Pues bien, para los próximos años está previsto el desembarco de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (2027) y de una universidad privada a los llamados 'cacahuetes'. Además, el Gobierno de Aragón puja por hacerse con la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se instalaría en caso de recaer en Zaragoza en el Pabellón de Aragón y el Gobierno de España asegura que tiene un proyecto para reabrir el Pabellón de España, si bien todavía no ha dado más detalles al respecto. Además está la Torre del Agua, ya en obras para reconvertirse en el Faro de la Logística.

Todos estos desembarcos, de materializarse, supondrían duplicar el número de gente que, cada día entre semana, se desplaza hasta la Expo. En Aragón TV y Aragón Radio trabajan entre 500 y 600 personas. En el pabellón de Aragón, según la previsión de la DGA, cabrán otros 300 empleados. Y la universidad privada The Power prevé poder alcanzar la cifra de 5.000 alumnos de grados y máster, si bien este proyecto se encuentra en una fase todavía embrionaria debido, entre otras cosas, a las nuevas condiciones que, desde el Gobierno de España, van a exigir a las universidades privadas. Pero si las previsiones se cumplen y todas estas iniciativas llegan a buen puerto, las actuales lagunas de la zona Expo en materia de accesibilidad, movilidad y mantenimiento podrían ser todavía más acuciantes.

"Hay pocas frecuencias"

"Yo vengo en autobús y por esta zona solo pasa el Circular. Hay otro que para donde los Juzgados, pero para los que trabajan en la otra punta no les sirve. Además, hay pocas frecuencias", cuenta Yolanda Andreu, que trabaja en el Inaga, uno de los entes del Gobierno de Aragón instalados en los antiguos pabellones de la Expo. Esta funcionaria explica además que la mayoría de personas usan el tranvía para desplazarse hasta Grancasa para después coger el Circular hasta la Expo. "Pero todo el mundo que se baja del tranvía no cabe en el autobús, por lo que todas las mañanas lo que pasa es que el bus se salta varias paradas sin que pueda subir la gente porque va lleno. Si hay previsión de que venga tanta gente, deberían hacer algo", dice esta trabajadora. Sus compañeros añaden que venir en coche privado tampoco es la solución porque a partir de las 8.00 apenas quedan plazas libres en los estacionamientos de la zona. "Los bares están ya a rebosar y hacen falta más autobuses", resume otro de las personas en la mesa.

Coincide con ella Daniel, que trabaja en KPMG, una de las empresas más grandes de las 75 que tienen su centro de trabajo en el parque empresarial de la Expo. "Lo que hace falta sobre todo es transporte. El tranvía no llega hasta aquí y te deja a 15 minutos. Hay poca variedad de buses y los que hay dan mucha vuelta", asegura además este joven.

Naiara, por su parte, es estudiante de Educación Infantil en el centro de formación de Océano Atlántico y señala ese mismo problema: "Hecho en falta más Circulares, hay muy pocas frecuencias. Yo cojo el tranvía en Goya y hay veces que después no quepo en el tranvía", lamenta. Ante la posibilidad de que llegue más gente a trabajar y estudiar a esta zona de la ciudad, Naiara lo tiene claro: "Preferiría que no. Cuanta menos gente, mejor, que si no luego no tendremos sitio para sentarnos en los bares", ríe.

"Cuanta menos gente, mejor"

Y pese al tono jocoso de su comentario, este es otro de los problemas que ya detectan los moradores del meandro de Ranillas. A las 11.00, cuando los estudiantes de los grados de Océano Atlántico salen de clase para el tiempo de recreo, estos se juntan con el descanso de los trabajadores y los funcionarios y aunque son varios los establecimientos abiertos, todos se llenan a rebosar. "Si vas con prisa no te da tiempo a que te atiendan", explica Yolanda. "Las colas se hacen muy largas si vine más gente se va a complicar un poco", añade Daniel.

Y es que lo cierto es que, más allá de bares, los trabajadores de la zona no cuentan con más servicios cerca. No hay ni tiendas, ni una farmacia cerca, ni siquiera un cajero. "Hacen falta ese tipo de servicios", dicen los entrevistados que han participado en este reportaje, si bien es cierto que se trata de una zona muy terciarizada, es decir, de oficinas, por lo que solo hay vida de lunes a viernes. Los fines de semana, la actividad decae mucho.

Los datos

Más allá de las llegadas de nuevas empresas e instituciones y de los retos que esto va a conllevar, los datos actuales de ocupación del parque empresarial de la Expo dan muestra del éxito de un modelo que se ha demostrado con el tiempo y que ha permitido reutilizar gran parte de las infraestructuras que se construyeron para la muestra internacional del Agua.

Los datos de la sociedad pública Zaragoza Expo Empresarial, que depende del Gobierno de Aragón, así lo demuestran: en la actualidad la superficie comercializada en el parque empresarial es de 130.332 metros cuadrados (109.832 en alquiler y 20.500 vendidos) sobre los 138.702 metros totales disponibles, lo que implica un porcentaje de ocupación del 94%. Las instalaciones cuentan además con 2.300 plazas de aparcamiento, algunas de las cuales están reservadas.