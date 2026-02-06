El Ayuntamiento de Zaragoza recurrirá la sentencia que anula el convenio específico para el personal laboral

El concejal de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha avanzado este viernes que recurrirá la sentencia sobre el convenio colectivo del personal laboral del consistorio, que "solo anula tres de los 59 artículos" del convenio, ha precisado en unas declaraciones en las que ha cargado contra CCOO, que fue el sindicato que recurrió la publicación de dicho texto. No obstante, el concejal ha obviado que esos tres artículos son todos, esto es, el 100%, de los que hacen referencia específica a las condiciones laborales del personal laboral.

Es decir, esos tres artículos son los que diferencian las condiciones de trabajo del personal laboral de las del resto de los funionarios. Y a pesar de ser "solo" tres, son todos los que afectan de forma específica a esta parte de la plantilla. El resto de artículos son comunes al personal laboral y al funcionario y, por tanto, no se anulan. Asimismo, según recuerdan desde CCOO, si son solo tres artículos es "porque el concejal Mendoza se negó a negociar más artículos y mejoras" para esta tipología de empleados.

"La sentencia no anula el convenio colectivo, que era su pretensión", ha recalcado Mendoza para apuntar que la intención de CCOO era la nulidad total del convenio y la condena al Ayuntamiento de Zaragoza porque "entendían que se habían conculcado los derechos fundamentales sindicales". El juez, "al contrario", ha determinado dos cosas, que "no hay condena porque no hay conculcación de derechos sindicales" y que "no hay nulidad total del convenio como ellos -CCOO- anuncian, sino una nulidad parcial que afecta exclusivamente a tres de 59 artículos y más 11 disposiciones adicionales", ha insistido, sin decir, de nuevo, que esos tres son todos los que afectan de forma específica al personal laboral. El resto, sí, son los que comparten con el resto de funcionarios y que no se anulan puesto que fueron objeto de un proceso negociador anterior.

Una sentencia "interpretativa", dice el PP

Y es que lo que se juzgaba no era el contenido del convenio, sino el proceder del Gobierno municipal para su aprobación. En la sentencia el magistrado llega a decir que "resulta sorprendente, por no decir extraño", la forma que tuvo el ayuntamiento de convocar a los representantes de la plantilla para aprobar el texto. Y es que lo que la sentencia dice que estuvo mal hecho es que se diera por aprobado el convenio con la mayoría simple de los miembros del comité de empresa, cuando son las secciones sindicales las que tendrían que haber votado el texto.

"No hubo una convocatoria formal para la aprobación por los miembros de la mesa negociadora del texto del convenio, utilizando un subterfugio", reza la sentencia. Y eso es lo que ahora recurre el ayuntamiento al considerar que se trata de una sentencia "interpretativa". Mendoza también se ha preguntado si CCOO "está representando a los trabajadores laborales o se está representando a sí mismo".

Mendoza también ha recordado que hay dos secciones sindicales, UGT y CSIF, que estaban en contra del proceso abierto por CCOO y que han criticado las acciones emprendidas por este sindicato.