Comienzan la construcción del nuevo edificio del Centro Municipal de Servicios Sociales de San José

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado la construcción de un nuevo edificio destinado a acoger el centro municipal de Servicios Sociales (CMSS) de San José, dando solución así a una falta de espacio y mejorando la prestación de la atención al ciudadano.

La actuación está cifrada en 1.087.398,41 euros, IVA incluido, y contempla un plazo de ejecución de 9 meses, por lo que "podría estar listo a finales de 2026", ha asegurado el consejero municipal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, quien ha visitado el comienzo de los trabajos junto a la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós. El espacio, donde se levanta el nuevo inmueble de 814 metros cuadrados, es el actual aparcamiento de servicio en la parte trasera del centro cívico Sánchez Punter.

"El nuevo equipamiento se plantea de forma modular y multifuncional, distribuido en una planta única en calle, pero con la posibilidad de duplicarlo en altura en fases futuras, según los cambios y demandas sociales", ha explicado Serrano, quien ha considerado que "hay que marcar el camino en el urbanismo con la construcción de equipamientos que sean responsables con el medio ambiente y útiles a lo largo del tiempo, mejorando así la calidad de vida de nuestros vecinos y adaptándose a la realidad cambiante de las ciudades".

Funcional

El futuro edifico, con esta nueva distribución funcional de los espacios y un diseño coherente, tendrá una planta única con un sistema de pilares apantallados consiguiendo un espacio diáfano, agrupando los once despachos en la fachada interior, más protegida, y un acceso en el centro del edificio. El vestíbulo tiene a un lado el cuerpo de aseos y la sala de reuniones, y al otro lado se disponen las zonas de servicio e instalaciones.

Los trabajos, que se enfocarán en crear un espacio moderno y sostenible, conllevan tareas de movimiento de tierras, saneamiento, cimentación, levantamiento de estructuras, cubiertas, albañilería, aislamiento, revestimiento, carpintería, vidriería, pintura, fontanería, señalética, climatización y urbanización de los exteriores. El suelo empleado es el parking de servicios de la parte trasera del centro cívico Teodoro Sánchez Punter de San José, situado en la plaza Mayor, 2.

La superficie de la parcela del equipamiento es de 4.158,64 metros cuadrados, pero solo tiene construidos 3.130 metros cuadrados sobre rasante, correspondientes al actual edificio del Centro Cívico. Ello permite albergar la superficie construida de la nueva edificación del CMSS en el área sureste, con linde a las calles Luis Aula --este-- y Raquel Meller --sur--. En la actualidad esta superficie se destinaba mayoritariamente a aparcamiento de servicios, cerrado mediante vallado metálico, contando con parte de césped natural a ambos laterales del salón de actos del centro cívico.

Mejora en la atención social

Con ello se da solución a la falta de espacio que el CMSS de San José arrastraba en los últimos años, provocando que como solución temporal se diera su traslado a una de las plantas del edificio La Harinera ZGZ del barrio y que no estaba en uso.

El CMSS de San José presta servicio a la población de un distrito que, según los datos del Observatorio Municipal de Estadística, "es uno de los más poblados de la ciudad, con 63.934 habitantes, una elevada tasa de envejecimiento del 249%, un 19% de población de origen extranjero y una baja renta familiar de 30.111 euros anuales, por debajo de la media de la ciudad", ha explicado Marian Orós.

Esto supone una elevada demanda de atención social, que debe ser atendida desde el CMSS, lo que conduce a que el nivel de actividad del centro corresponde a los más altos de la ciudad. "Durante 2025 se atendió a un total de 4.941 unidades familiares distintas, 942 de ellas por primera vez, en 5.913 intervenciones y 10.092 citas celebradas. En cuanto a las ayudas de urgencia, se han tramitado 4.245, un 9,2% del total de la ciudad, y se han concedido 3.844, por un valor total de 1.156.190 euros", ha desgranado Orós.

"La mejora continua de los servicios públicos es un eje fundamental para el ayuntamiento. En este contexto, la construcción del nuevo CMSS no solo se presenta como una obra necesaria, sino como una inversión estratégica en la calidad asistencial de una de las zonas con mayor identidad de Zaragoza", ha precisado Marian Orós.

"El diseño del nuevo edificio profesionaliza el entorno para optimizar la gestión, ya que los nuevos espacios estancos favorecerán la privacidad del usuario y la atención personalizada", pero además, "se eliminan barreras arquitectónicas y reorganiza los flujos de personas, reduciendo los tiempos de espera y ofreciendo una recepción ágil y ordenada", ha apuntado la consejera de Políticas Sociales. En definitiva, ha resumido Orós, es una obra "necesaria" para "una administración más eficiente, moderna y accesible con nuestros vecinos".