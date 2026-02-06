Euforia en Zaragoza en torno a la FIMA: "1.300 expositores demuestran el optimismo que se vive en la feria"
Mar Vaquero destaca la importancia de la internacionalización y del peso de las empresas aragonesas, que mostrarán sus novedades del 10 al 14 de febrero
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha visitado este viernes el montaje de los 'stands' de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), que celebra su 44 edición del 10 al 14 de febrero. En la visita, la vicepresidenta ha destacado “que es una feria abierta al optimismo con las 1.300 que participan en FIMA”.
Vaquero ha subrayado que para la feria es muy importante la internacionalización y sobre todo el peso de las empresas aragonesas: "En estos cuatro días vamos a ver mucha innovación con dos pabellones destinados a tecnología y conexión de talento".
La Feria Internacional de Maquinaria celebra la semana que viene su 44 edición con expositores de 35 países como Australia, Países Bajos, Alemania, Argentina o Brasil. De todos ellos 663 son extranjeros y 598 españoles, de los cuales 117 aragoneses.
La exposición, de 89.000 metros cuadrados, se distribuye en nueve pabellones del recinto ferial en una edición marcada por innovación, talento y proyección internacional.
Durante la edición 2026 de FIMA se celebrará asimismo el X Foro Nacional de Desarrollo Rural organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco. Un encuentro en el que habrá jornadas especializadas como la que analizará la PAC entre 2028 y 2034, organizada por el departamento de Agricultura del Ejecutivo.
Asimismo, FIMA tendrá misiones comerciales para fomentar el negocio entre empresas. Así, habrá una jornada de encuentros B2B que reunirá a expositores nacionales con delegaciones comerciales procedentes de países como Colombia, Ecuador, Egipto, Ghana, Irak, Kenia, Lituania, Serbia, Tailandia, Uruguay y Uzbekistán. A esto se suman las misiones organizadas por Feria de Zaragoza, previstas para los días 11 y 12 de febrero, que reunirán a compradores de Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y México, Marruecos, Túnez, Grecia y Rumanía.
Por último, el día 11 se entregarán los galardones a las novedades técnicas en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En la gala se entregará el premio Excelencia al Centro Especial de Empleo Gardeniers apoyado por Atades.
