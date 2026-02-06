El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya

La vivienda se ha convertido en la máxima preocupación de los ciudadanos en Aragón y durante la campaña se ha convertido en un arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos. En este contexto, casualmente este viernes, a dos días de las elecciones, el BOA ha publicado la orden del consejero de Fomento de la DGA, Octavio López, por la que se inicia el proceso de licitación para la construcción de 440 pisos de alquiler en unos terrenos de titularidad pública al sur de Parque Goya I, entre el pumptruck y el colegio del barrio y la A-2, en Zaragoza.

Para la construcción de este nuevo lote de viviendas públicas, enmarcadas dentro del plan Aragón Más Vivienda impulsado por el Ejecutivo de Jorge Azcón, Fomento ha vuelto a optar por la misma fórmula de la que ya se han servido hasta ahora y con la que han conseguido adjudicar la edificación de 1.744 pisos "de alquiler asequible" en Zaragoza, una cifra que el PP ha utilizado durante la campaña contra la izquierda ya que son números nunca antes alcanzados en tan solo dos años y medio de Gobierno. A esas habrá que sumar ahora las 440 viviendas de Parque Goya.

Esa fórmula consiste en ceder la construcción y gestión de las viviendas a constructoras privadas que deben alquilar los pisos a un precio marcado por los pliegos -que en ocasiones está por encima del precio de mercado-. A cambio de establecer ese tope, el Gobierno de Aragón subvenciona la construcción de los pisos con ayudas para los promotores y, por otro lado, otorga ayudas también a los inquilinos para rebajar el recibo del alquiler, si bien lo que les llega a los constructores es lo mismo.

Los requisitos

En el caso de las 440 viviendas de Parque Goya, estas se sitúan sobre una parcela de 15.617 metros cuadrados que antaño fue cedida al Estado para la construcción del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y General de Aragón, un equipamiento que jamás se ejecutó, motivo por el cual la DGA solicitó en 2025 la reversión del suelo al patrimonio público de la comunidad autónoma.

Las viviendas serán de tres tipologías y entre las 440, entre un 15% y un 25% tendrán que ser de un dormitorio y tener entre 40 y 45 metros cuadrados. Las de dos dormitorios serán las más habituales y deberán contar con superficies comprendidas entre los 55 y los 65 metros cuadrados. Y las de tres dormitorios, que deberán ser al menos el 10% del total de la promoción, no podrán superar los 77 metros cuadrados ni tener menos de 70. El constructor será el encargado de asignar las viviendas de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno de Aragón. El 80% de los pisos tenrá que destinarse a menores de 40 años.

Las viviendas serán utilizadas en cualquier caso como primera residencia y los interesados en ellas deberán ser mayores de edad y estar empadronada en Zaragoza o haberlo estado dos de los últimos cinco años. Los inquilinos no podrán ser propietarios de otra vivienda en el mismo municipio. Los ingresos de la unidad de convivencia que firme el contrato de alquiler deberán oscilar entre las 2,5 y las 5,5 veces el IPREM, esto es, entre los 1.500 y los 3.300 euros.

Noticias relacionadas

Las más de 440 viviendas de Parque Goya se suman a las ya adjudicadas del Lote 1 (608) en los barrios del Actur y Valdespartera, que estarán finalizadas en 2027, a las del Lote 2 en Miralbueno y Rosales del Canal (640) y a las del Lote 3 en Picarral y avenida de Cataluña (496), todas bajo esta misma fórmula de gestión basada en la "colaboración público-privada". Además de en Zaragoza, también se impulsan viviendas dotacionales públicas reservadas para jóvenes en un 80% en las otras dos capitales de Aragón. De esta manera, ya están adjudicadas 106 en la calle Italia de Teruel, mientras que otras 90 ubicadas en el Polígono Harineras de Huesca están en fase de licitación.