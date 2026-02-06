Un barrio de Zaragoza pierde para siempre un histórico espacio: un antiguo campo de fútbol se transforma en viviendas de lujo

Zaragoza vive en una transformación constante. Los más viejos del lugar guardan en sus recuerdos las imágenes de cómo eran las calles de los barrios antes de su posterior urbanización. Campos y estepa rodeaban la capital aragonesa hace unas décadas mientras que ahora las grúas construyen a máxima velocidad nuevos bloques de viviendas en los pocos solares que hay disponibles.

Si algo queda en la memoria de cualquier futbolero son sin duda los diferentes campos que había distribuidos por Zaragoza. Algunos han sobrevivido al complicado paso del tiempo, se han renovado por completo y se han levantado vestuarios de última generación. Por otra parte, otros no han tenido tanta suerte y se convirtieron en escombros antes de que los albañiles comenzasen a levantar los cimientos de unos nuevos pisos.

Zaragoza ha visto como han desaparecido campos de fútbol que han sido el hogar del propio primer equipo de la ciudad como es el caso de Torrero o la Torre Bruil. Misma suerte han tenido otros pequeños 'estadios' del centro o barrios de la periferia, aunque algunos han logrado tener una segunda vida gracias a iniciativas populares como el Nuevo Pinares o Entrerríos, donde la pelota sigue rodando cada fin de semana.

Nada más que el recuerdo queda de La Vieja Camisera, hogar durante décadas del Club Deportivo Oliver, que se mudó a sus actuales instalaciones a pocos pasos de distancia hace ya dos décadas. Su antiguo campo de tierra quedó completamente abandonado desde entonces a pesar de que los vecinos del barrio intentaron sin éxito que el espacio se convirtiese en un espacio deportivo abierto y gratuito. Incluso se inició una campaña de firmas para intentar impulsar este lugar para continuar con la práctica deportiva hasta que las grúas se pusiesen manos a la obra.

Interior del viejo campo de La Camisera durante mucho tiempo / EL PERIÓDICO

Inversión de casi 900.000 euros

El Ayuntamiento de Zaragoza anunció hace un año que la promotora Gestión Común impulsaba una modernización de este entorno urbano, que además de incluir esta primera fase de 62 pisos de lujo (con piscina, pista de pádel y zona de juegos en los espacios comunes), también verá un impulso en materia de mejora de el estado de las rotondas, una descongestión del tráfico, ampliación de las aceras y nueva iluminación en sus vías. Una inversión municipal que en conjunto alcanzará los 887.000 euros.

El precio medio de estas viviendas, que son de dos, tres o cuatro habitaciones en su interior, ronda los 320.000 euros, algo que resalta frente a la media del distrito, que se sitúa en unos 180.000 euros por piso, siempre teniendo en cuenta que el precio del metro cuadrado ha aumentado hasta los 1.934 euros. Quien camine por la zona ya puede ver cómo se han levantado los cimientos de los bloques de pisos sobre el antiguo campo de La Camisera.

Este nuevo proyecto dará pie a la llegada de nuevos vecinos, un proceso similar al que se ha vivido en su barrio más próximo: Valdefierro. La llegada de los bloques cebra a estas zonas más jóvenes ha dado un soplo de aire fresco a este entorno, al que previsiblemente puede pasar en esta zona más antigua del Oliver.

Recreación de cómo quedarán los pisos en el Oliver / RESIDENCIAL MO

Más allá del nacimiento de estos edificios de nueva construcción, el distrito verá también la llegada de un nuevo parque de unos 17.000 metros cuadrados, un espacio verde que aportará un aspecto amigable y natural para el crecimiento de familias jóvenes que decidan mudarse a esta renovada demarcación. También a cargo del consistorio, por un precio dividido en dos lotes que suman un subtotal de más de 1.350.000 euros. El proyecto se encuentra enmarcado entre las calles de los Lagos de Millares, Antonio Leyva y San Alberto Magno.

Un campo de fútbol de 'Primera División'

El Oliver siempre ha sido una de las mejores canteras de toda Zaragoza. En el campo de fútbol de La Camisera dieron sus primeras patadas al balón algunos futbolistas profesionales como Jesús Seba (actual miembro de la selección portuguesa de fútbol con Roberto Martínez), Rodri (que jugó en el Xerez), Txiki (en el Racing) o Víctor Laguardia (Real Zaragoza, Alavés entre otros).

Jesús Seba se saluda con Cristiano Ronaldo tras ganar la Nations League en 2025 / CD OLIVER

Del mismo club salieron Jesús Vallejo, Manu Morlanes o Sergio Gil. Actualmente, el CD Oliver, club convenido del Villarreal, tiene equipo en todas las mejores categorías de fútbol base, y el Regional busca volver a Regional Preferente.