La Miguería, más de 30 años en el centro de Zaragoza: "Cuando las prueban nos dicen que les recuerda a su infancia"

Lo que empezó siendo un hobby de los padres de Carlos y Javier junto a unos amigos, en 1995, se ha convertido en uno de los restaurantes más famosos y valorados de Zaragoza. Los primeros pasos de La Miguería se dieron hace más de tres décadas en la calle Contamina y solamente abrían sus puertas jueves, viernes y sábado por la noche.

Con el paso de los años, el proyecto fue creciendo y decidieron trasladarse de ubicación. A los 6 años, más o menos, se cambiaron a la calle Estebanes, cuando en el Tubo aún había muy pocos bares. Y ya ahí empezaron a abrir todos los días, tanto mediodía como noche.

Tiempo después, sus padres decidieron jubilarse y, tras la pandemia, el restaurante se trasladó definitivamente a la Plaza Santiago Sas, concretamente al número 6, donde cuentan con un local más amplio y luminoso.

Su estrecha relación con las migas

El padre de ambos tiene una estrecha relación con las migas desde toda su vida, así fue como se dio cuenta de que no había un restaurante especializado y allí empezó su aventura. "La Migueria fue porque nuestro padre era representante de productos de alimentación y uno de los productos que empezó a meter aquí en los supermercados y en tiendas pequeñas hace más de 30 años fueron las migas".

En un principio empezaron el restaurante con estas mismas migas, más de fábrica, de tienda... Las que vendían ellos, hasta que decidieron dar un paso más allá. Entonces cuando cambiaron a este nuevo local decidieron darle su toque y realizar ellos mismos las migas.

En su carta tienen aproximadamente 30 tipos de combinaciones de migas diferentes, más la opción de hacer tu propia combinación. "Tenemos desde las más típicas, con uva, con longaniza, con chistorra, con huevo, con morcilla, hasta otras más especiales, más novedosas, con bacalao, con verduras, otras con quesos, con pulpo, con chocolate y naranja". También cuentan con migas vegetarianas y veganas y una de las más famosas son las migas de foie y huevo, aunque no ganan a las tradicionales.

Apostar por el producto aragonés

Además, casi todos sus proveedores son aragoneses, desde las borrajas hasta los diferentes vinos, de los cuales cuentan con las 4 denominaciones de origen aragonés: Somontano, Borja, Calatayud y Cariñena. "Cuando vienen de Madrid me piden algunos vinos de allí y les decimos que solo tenemos los de Aragón y enseguida nos dicen que les recomendemos uno", comentan entre risas.

Aunque no solo triunfan las migas en su restaurante. "Tenemos un amplio producto de mercado, por ejemplo, alcachofas, ahora que es la temporada, tenemos borrajas, en forma de revueltos con langostinos, tenemos muchas cosas".

Intentan utilizar sobre todo mucho producto de Aragón, como ejemplo de ello, sus vinos solamente son de Aragón, cerveza tienen Ámbar, los quesos son de aquí de Aragón, y de Teruel, el jamón de Teruel, la longaniza, chorizo, chistorra, morcilla, al igual que la fruta son de un mercado de cercanía.

Ampliar La Migueria

Después de 30 años lo tiene claro: "Queremos crecer fuera de Zaragoza, siempre tenemos alguna propuesta nueva que llevar a cabo". Y sus clientes también.

"Hay mucha gente que viene y que hace mucho tiempo que no comen migas y nos dicen, joder, nos has devuelto a la infancia".