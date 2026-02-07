Los sindicatos de la planta de Teka en Zaragoza rechazan el preacuerdo que baja a 19 los despidos: “Nos hemos quedado solos”

La representación legal de los trabajadores (RLT) de la planta de Teka en Zaragoza han confirmado que han votado que “no” al preacuerdo alcanzado en la negociación del ERE en toda España con la multinacional. En la localidad aragonesa implicaría el despido de 19 trabajadores. En opinión de los sindicatos CC.OO y UGT, la negociación no recoge unas condiciones que aseguren una salida digna para los afectados. Teka emplea a 222 personas en Zaragoza.

El preacuerdo, que deberá de ser sometido a votación en los diferentes centros de trabajo de Teka/Midea España, reduce el número de despidos de 99 a un mínimo de 66. Según la empresa y el listado nominativo entregado a la RLT junto al preacuerdo, al centro de Zaragoza le corresponden 19 salidas.

“Creemos que este acuerdo no da cabida a las necesidades que tenemos en el centro de trabajo de Zaragoza, mermando de manera sustancial las condiciones de la jubilación del personal afectado y por ello hemos tomado la decisión de votar no al preacuerdo”, explican desde CC.OO y UGT.

Los sindicatos desean trasmitir a la plantilla que han luchado hasta el final en la defensa de sus posiciones, pero que no ha sido posible mejorar el acuerdo adelantado: “Al final nos hemos quedado solos en nuestras reivindicaciones, no habiendo podido ejercer la herramienta de la acción sindical, la cual que entendemos procedía realizar ante tal agresión a la plantilla de Teka España”, añaden.

En el preacuerdo alcanzado, y que deberá ser sometido a votación en los distintos centros de trabajo de la compañía, ha quedado reflejado que se va a articular un periodo de voluntariedad junto con la intercambiabilidad para que el mayor número posible de salidas sea lo menos traumática posible. Además, se va a poner a disposición de la plantilla un servicio de recolocación externo, a través de una consultora, para acompañar a las personas que finalmente estén afectadas, a encontrar un nuevo empleo durante nueve meses.

Las condiciones del preacuerdo

También se abrirá la posibilidad frente a posibles vacantes a futuro en la empresa para dar prioridad a las personas que hayan salido de la compañía y un plan de rentas a partir de los 59 años en adelante con distintos porcentajes de acompañamiento hasta la edad de jubilación anticipada con unos porcentajes del 75% y el 78%.

De los 63 en adelante el salario será de una anualidad bruta (mínimo que marca la ley). Las indemnizaciones por despido para el resto de 40 días por años trabajado con el tope de 30 mensualidades. Con lineales adicionales que mejoran esta indemnización en 1.000, 3.000 o 4.000 euros, todo ello con condicionantes. Para los mayores de 55 hasta los 63 la empresa abonará el convenio especial con la Seguridad Social, tal y como dice la ley.

Además, se va a constituir una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de este acuerdo, así como resolver cualquier incidencia que surja en la aplicación del acuerdo, y se va a crear una bolsa de trabajo con condicionantes que aún no se han detallado.