Se vende piso de dos habitaciones y terraza en un barrio de moda de Zaragoza por menos de 180.000 euros

La vivienda es el principal problema de los españoles y también de los aragoneses. Encontrar una vivienda que se adecúe a un presupuesto cada vez más ajustado está al alcance de muy pocos. Madrid y Barcelona son las ciudades donde el problema inmobiliario todavía se agrava más y comprar un piso o una casa es 'misión imposible' para casi todos los ciudadanos.

Zaragoza tampoco se libra de una tendencia alcista. Encontrar una vivienda nueva en la capital aragonesa por menos de 300.000 euros es una odisea y las de segunda mano ya superan con creces los 200.000 euros. Pero no solo la compra de inmuebles está por las nubes sino que el alquiler no para de subir y muchas personas tienen que invertir gran parte de su sueldo en pagar la renda a final de mes. Por lo tanto, la capacidad de ahorro de las personas es cada vez inferior por lo que son pocos los que pueden dar la entrada para un piso.

La cocina del piso a la venta en Zaragoza por menos de 180.000 euros / TUCASA.COM

Lo que es verdad es que el parque inmobiliario de Zaragoza está en pleno crecimiento gracias al impulso del Gobierno de Aragón, Ibercaja y Ayuntamiento de Zaragoza. Se ha apostado muy fuerte por potenciar Arcosur, que tendrá aproximadamente 70.000 habitantes en 2040. En esta zona del sur de la capital aragonesa se pueden encontrar algunas VPO a muy buen precio con el resto del mercado inmobiliario.

Dos habitaciones y terraza

Más cerca del centro de la ciudad también se están impulsando otros proyectos inmobiliarios sobre todo en el conocido como barrio del AVE y el Portillo. Esto ha provocado que los pisos de estas zonas se revaloricen en los próximos años. Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado una buena oferta para comprar una vivienda en Zaragoza. Se trata de un piso de dos habitaciones con terraza en Delicias que está a la venta por 179.800 euros.

Salón del piso con terraza en Delicias / TUCASA.COM

La vivienda de 70 metros cuadrados está situada en la avenida Navarra junto al Paseo Calanda muy cerca de la Estación Delicias. El piso está distribuido en dos dormitorios, uno de ellos con acceso a la terraza acristalada, salón comedor, cocina totalmente equipada y baño completo con bañera. La vivienda dispone de calefacción central, agua caliente por termo, suelos de gres, ventanas de aluminio, bomba de frío y calor en el salón, terraza acristalada con armario de aluminio, balcón y amplio armario empotrado en la entrada de la vivienda.