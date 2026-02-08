Hamza, vecino de Torrero, se enfrenta el martes al tercer intento para desahuciarlo: "Llamamos a la movilización. Cuantos más, mejor"

Tan solo dos semanas después del último intento, Hamza y sus tres hijos tendrán que afrontar el próximo martes un nuevo proceso de desahucio. Ante este lanzamiento la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), así como otras plataformas en defensa al derecho de la vivienda, llaman a la sociedad civil a movilizarse y concentrarse a las puertas de la casa de este vecino de Torrero, en el número 10 de la calle Hogar Cristiano, el próximo martes a las 8.00 horas para intentar paralizar su desalojo.

Este será el tercer intento para desahuciar a Hamza, que según denuncia nunca ha dejado de pagar su alquiler. Según relataron personas de su entorno el pasado 27 de enero, cuando los vecinos consiguieron paralizar el desalojo de la familia, el padre, en situación de vulnerabilidad y actualmente en paro, abonaba mensualmente el alquiler a dos intermediarios, que aseguraban encargarse del pago a la propietaria del piso. Sin embargo, los importes nunca llegaron a la propietaria, que ahora reclama una deuda de 10.000 euros.

La familia reside en la vivienda desde hace varios años y está empadronada en ella. Hasta el año pasado no había existido ningún conflicto. Fue entonces cuando, tras acumularse los impagos, ajenos a su voluntad, se inició un procedimiento de desalojo que ya llegó a paralizarse judicialmente el pasado mes de octubre.

Actualmente, según detallan los vecinos, la propietaria «se ha negado a cualquier acuerdo y mantiene la reclamación económica». Los intermediarios a los que se entregaba el dinero han desaparecido y no han podido ser localizados. «Estoy dispuesto a pagar los seis meses que se han quedado impagados, aunque yo también he sido víctima de una estafa», contaba. «Espero poder llegar a un acuerdo con la propietaria para solucionar esto de manera amistosa. No me niego a pagar, al revés», añadía después de haber conseguido quedarse en el que es su hogar.

Despliegue policial

Desde la PAH explican que, pese a los intentos de contactar con la propietaria del inmueble, esta se ha negado siempre a negociar y que su único interés pasa por que Hamza y sus tres hijos dejen su hogar.

La plataforma pide apoyo a los vecinos y alertan de que si el anterior intento de desahucio se consiguió paralizar gracias a la presión social, en esta ocasión se espera que haya mucha más Policía para contrarrestar el intento de los ciudadanos para evitar el desahucio. "Prevemos un despliegue mucho mayor, por lo que llamamos a la movilización masiva", piden desde la PAH. "Llamamos a la movilización. Cuantos más, mejor", añaden.