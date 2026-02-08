El PP se enfrenta al reto de construir los más 2.300 pisos comprometidos en Zaragoza

Zaragoza prevé la construcción de 2.301 nuevas viviendas públicas repartidas por distintos barrios de la ciudad, según el mapa del Plan Municipal de Vivienda. La mayor parte de las promociones se concentrarán en zonas de expansión, aunque también se incluyen actuaciones más pequeñas en barrios consolidados.

Las promociones de mayor tamaño se ubican en el Plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón. Miralbueno incluye 448 viviendas y Valdespartera, 388. Le siguen Picarral (235), Actur (220) o Rosales del Canal (192). También destacan las actuaciones previstas en la avenida Cataluña (165).

Por su parte, el Plan de Vivienda de Pignatelli incluye la propuesta de 125 viviendas. En esta zona hay 26 pisos que ya están en construcción, otros 20 se obtendrán mediante rehabilitación y 80 más se levantarán de cero en varios solares.

Dentro de Zaragoza Vivienda se han proyectado construcciones en Miguel Servet (37), Torrero (34) y el barrio Oliver (27). Precisamente en Torrero, el Ayuntamiento acaba de lanzar, a través de Zaragoza Vivienda, la aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de construcción de pisos de alquiler asequible con servicios comunes.

El mapa de la nueva vivienda que se puede construir en Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

En El Rabal se reparten varias promociones de distinto tamaño, que suman 31 viviendas. Además, hay proyectadas 18 viviendas en Valdefierro que se podrían destinar a alquiler con opción de compra.

Mediante fondos europeos, a través del plan Next Generation, las nuevas viviendas públicas se edificarán en Valdefierro (191), Las Fuentes (112), San José (58) y El Rabal (23).

En conjunto, el reparto busca combinar grandes promociones en suelo disponible con intervenciones más ajustadas en zonas ya consolidadas, con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda y diversificar la presencia de oferta para los zaragozanos en toda la capital de Aragón.