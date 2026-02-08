Resucitar la antigua Escuela de Artes y Oficios costará 13,7 millones de euros: ya hay propuestas encima de la mesa

Se trata de una joya del patrimonio aragonés, reconocida como tal al estar catalogada como Bien de Interés Cultural. La antigua Escuela de Artes y Oficios de la plaza de Los Sitios de Zaragoza fue construida en 1908 para la exposición Hispano Francesa que conmemoró el centenario de la guerra contra los ejércitos napoleónicos. Desde el año 2009 el edificio permanece cerrado y sin uso aunque hace ahora un año y medio el Gobierno de Aragón inició el camino para resucitar un inmueble al que ya le han salido algunos pretendientes a lo largo de los últimos meses. Ahora, la Consejería de Hacienda posee un informe elaborado por la consultora Idom que por fin permite tener una estimación de cuánto costará devolver el edificio a la vida. Otra cosa será quién lo pague.

Así, según consta en ese documento, al que ha tenido acceso este diario, los costes aproximados para acondicionar la antigua Escuela de Artes y Oficios superarían los 13,7 millones de euros, una cifra que, no obstante, es una estimación y que podría variar en función del uso definitivo que se exija para el edificio.

El interior todavía conserva los garabatos de los alumnos. / JOSEMA MOLINA

Dentro de esa cantidad se incluyen varias actuaciones que Idom ha identificado que son necesarias tras analizar el estado del inmueble. Así, dentro de ese presupuesto se contemplan 3.366.000 euros para la consolidación estructural del edificio; 2.635.000 para revestimientos y aislamientos; 2.628.000 para reparar la cubierta, impermeabilizarla y aislarla; 1.151.000 para rehabilitar la fachada; 1.008.000 para reparar las carpinterías exteriores; 532.000 para incluir dos nuevos ascensores y más escaleras; 600.000 para implementar sistemas de climatización y ventilación; y otros 683.000 para demoliciones previstas.

Demoliciones en el patio

Y es que según se hace constar en ese informe de Idom, la propuesta de esta consultora, que ha sido validada y valorada por los propios funcionarios de la DGA, pasa también por demoler los volúmenes construidos en el interior de los patios del edificio para devolver estos espacios su aspecto original. Esos volúmenes extra, que se añadieron con posterioridad a la inauguración del edificio y que no están ni mucho menos tan ornamentados como el resto de la edificación, sirvieron para ampliar la capacidad y el número de aulas de esta sede educativa. Pero hoy ya no sería necesario ese espacio de más, que desvirtúa además la imagen original del edificio, proyectado por el ilustre arquitecto Félix Navarro, quien diseñó también, entre otras muchas joyas, el Mercado Central de Zaragoza. Esas adiciones, por tanto, deterioran el conjunto y ahora serán retiradas.

Pero este será el único cambio de calado dentro y fuera de un edificio que, al estar catalogado como BIC, solo admite intervenciones de restauración, consolidación y mantenimiento. En el último año y medio, el Gobierno de Aragón ha invertido unos 50.000 euros en el edificio con el objetivo, sobre todo, de poder adecentarlo y enseñarlo a posibles inquilinos interesados. Con esa cantidad se consiguió, entre otras cosas, higienizar un inmueble que estaba colonizado por las palomas.

Interesados en quedarse con el edificio

Aquel trabajo de puesta a punto dio sus frutos y, en este año y medio, son varias las empresas e instituciones que han mostrado su interés en instalarse en la antigua Escuela de Artes y Oficios. Y de ese interés nace precisamente el encargo del Gobierno de Aragón a Idom para analizar los costes que supondrá poner a punto el edificio, que suma miles de metros cuadrados de superficie útil.

Según ha podido saber este diario, son varias las visitas que ha recibido el edificio por parte de interesados en poder utilizarlo. Una de ellas la realizaron unos inversores madrileños que habían planteado abrir un hotel de alto standing en la antigua Escuela de Artes, pero desecharon la idea precisamente por los costes a la hora de acondicionar el inmueble. Y es que a los 13,7 millones que señala el informe de Idom hay que añadir todo lo que costará compartimentar las estancias, amueblarlas y prepararlas para el uso que se le quiera dar.

Escalera principal del edificio, situada en el vestíbulo de entrada. / JOSEMA MOLINA

Además del hotel, también han mostrado interés por el edificio dos instituciones de la Administración General del Estado, si bien ninguna de estas opciones es la que tiene posibilidades ahora mismo. Según ha podido saber este diario, desde hace varios meses el Gobierno de Aragón está en conversaciones con una entidad muy interesada en el edificio, aunque no ha trascendido su sector de actividad.

Dadas las características del edificio, puede resultar apropiado para usos culturales (en su momento ya se planteó que sirviera como ampliación del Museo de Zaragoza), educativos, institucionales y administrativos (oficinas). La propuesta de Idom es que la planta sótano se utilice como almacén y posible espacio expositivo, la planta calle se dedique a actividades de carácter público y la primera y la segunda acojan usos administrativos. Bajo la cubierta se instalarían los sistemas de climatización y ventilación.

Noticias relacionadas

El inmueble es uno de los activos más valiosos de los que posee el Gobierno de Aragón y que están en desuso. La antigua Escuela de Artes está valorada en 20.342.996 millones de euros y hasta hace 17 años acogía a cientos de estudiantes todos los días. Hasta que se cerró en 2009, el edificio albergó en su planta calle y en la primera a alumnos de la Escuela de Artes, mientras que la segunda la ocupaba la Escuela Superior de Comercio de la Universidad de Zaragoza. Ahora, desde la consejería de Hacienda se afanan en encontrarle nuevos inquilinos en una misión que comparten con otros edificios del patrimonio público aragonés que también se encuentran en la misma situación, como es el Pabellón de Aragón. Otros, como la Torre del Agua, ya han encontrado a qué dedicarse. Ahora le toca a la Escuela de Artes saber qué quiere ser de mayor.