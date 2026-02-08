Un enorme edificio vacío y sin uso en la plaza de Los Sitios: la historia y los planes para devolverlo a la vida

Hace ahora 102 años, el arquitecto Miguel Ángel Navarro hizo público su proyecto para la nueva sede del Ayuntamiento de Zaragoza. Los responsables del consistorio estaban buscando un lugar en el que establecerse digno para la institución y el resultado del encargo fue un espectacular edificio neogótico que iba a ocupar un solar de la plaza de Los Sitios y que, pese a su majestuosidad, nunca llegó a construirse por la falta de liquidez de las arcas municipales. En esa misma plaza, 16 años antes, se habían inaugurado toda una serie de edificaciones con motivo de la Exposición Hispano Francesa. De aquella muestra internacional solo quedan tres edificios en pie: el Museo de Zaragoza, la sede de la Fundación La Caridad y la antigua Escuela de Artes y Oficios.

En su momento, este trío de edificios estuvo acompañado por otras tantas construcciones efímeras que, a pesar de su espectacularidad, se desmontaron después de la muestra Hispano Francesa. Entre las edificaciones que se retiraron había incluso una iglesia.

Hoy en día, de los tres edificios que siguen en pie de aquella muestra que sirvió para celebrar la amistad con el país vecino un siglo después de la guerra de los Sitios, solo uno permanece en desuso: la antigua Escuela de Artes y Oficios, que lleva 17 años vacía desde que los estudios que allí se impartían se trasladaron a la margen izquierda de la ciudad. Los otros dos siguen en uso, aunque uno está temporalmente cerrado: el Museo de Zaragoza, que inició un profundo proceso de reforma en 2023 y cuyas obras todavía no tienen visos de terminar pronto después de varios retrasos en la ejecución de los trabajos.

Debates sobre su titularidad

En la plaza también está en remodelación actualmente el monumento a los Sitios, una obra del escultor Agustín Querol y que también se colocó con motivo de la exposición Hispano Francesa de 1908. Hace unos años se reformó, asimismo, la calle Moret, mientras que en los últimos tiempos los jardines del entorno también fueron intervenidos. La nota discordante en este renovado entorno la ponen, por tanto, la ya citada antigua Escuela de Artes y el cercano taller de los Hermanos Albareda, un edificio de los años 30, también en desuso.

Con respecto a la antigua escuela, varios han sido los proyectos para devolver el edificio a la vida. Los que más han sonado siempre han sido los que han planteado utilizarlo como ampliación del Museo de Zaragoza. En 2006, el estudio de arquitectos Herzog & De Meuron planteó unir las dos construcciones mediante unas pasarelas elevadas acristaladas, pero la idea acabó en un cajón. Ya en 2023, el Gobierno de Lambán y el de Pedro Sánchez firmaron un protocolo para ceder el edificio al Estado con este mismo fin, ampliar el museo. El entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, llegó a afirmar que las obras iban a comenzar en 2024, pero a vista de todos está que aquel plan jamás se materializó. Ante el incumplimiento, el Ejecutivo autonómico, ya en manos de Jorge Azcón, decidió deshacer el acuerdo con Madrid y quedarse con el inmueble.