Zaragoza se arregla por dentro: esta es la radiografía de todas las viviendas rehabilitadas

El parque residencial de Zaragoza ha vivido en los últimos años una transformación discreta, pero profunda. Por la capital de Aragón se reparten numerosos bloques antiguos, sin ascensor o con graves problemas de eficiencia energética que han cambiado de cara gracias a los programas de rehabilitación impulsados desde Europa y reforzados por el ayuntamiento. En total, 10.668 viviendas han sido rehabilitadas o están a punto de terminar sus obras.

Detrás de las cifras hay realidades muy concretas: personas mayores que por fin pueden subir a casa en ascensor, familias con menos recursos que pagan menos en calefacción o comunidades que llevaban décadas aplazando obras imprescindibles. La mayoría de estos edificios se concentra en barrios consolidados, con población envejecida y familias en situación de vulnerabilidad y con dificultades económicas.

Desde 2019, las distintas líneas de ayudas –las de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), los fondos europeos Next Generation y los programas municipales– han desembolsado más de 50 millones de euros de un total que alcanza los 103,8. Las subvenciones públicas han permitido sacar adelante actuaciones que, de otro modo, habrían sido inasumibles para muchas comunidades. Los propietarios de los inmuebles han tenido que aportar su cuota. La mayor parte de las obras ya están terminadas y el resto avanza en su fase final.

El grueso de la rehabilitación lo ha asumido el Ayuntamiento de Zaragoza, con fondos europeos, a través de Zaragoza Vivienda. Las líneas municipales han permitido actuar en 9.810 viviendas, con una inversión de 80,6 millones de euros y 35 millones en ayudas.

Los programas más recientes, correspondientes a 2024 y 2025, han sido intensos: tan solo en estos dos años se ha intervenido en 3.876 viviendas de Zaragoza, con una inversión cercana a los 29 millones de euros.

A estas actuaciones se suman las convocatorias abiertas desde 2019, muchas de ellas ya finalizadas o a punto de cerrarse.

Los fondos europeos Next Generation han llegado a 514 viviendas, con una inversión de 13,7 millones en ayudas sobre los 20,4 millones de inversión total. Son menos pisos que en las líneas municipales, pero las actuaciones han sido más profundas, centradas en mejorar el aislamiento de los edificios, reducir el consumo energético y eliminar barreras arquitectónicas.

El programa de ayudas ARRU ha permitido rehabilitar 344 viviendas, con una inversión de 1,5 millones de euros para sumar un total de 2,6 millones de inversión.

La radiografía también muestra las dificultades del proceso. La subida de los precios de los materiales, la falta de mano de obra y la limitada capacidad económica de muchas comunidades hicieron que, en algunos casos, las ayudas no fueran suficientes para cubrir el coste real de las obras. Para evitar renuncias o recortes, el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que reforzar varias actuaciones con fondos propios.

Ocurrió, por ejemplo, en los conjuntos de Aloy Sala, donde se actuó en 144 viviendas repartidas en 12 comunidades. Cada piso recibió una ayuda media de 4.115 euros, a la que se sumaron apoyos específicos para vecinos en situación de vulnerabilidad.

En Balsas Ebro Viejo, diez comunidades, con un centenar de viviendas, recibieron una aportación municipal cercana a los 60.000 euros, además de un complemento social de 25.000 euros.

En conjunto, estas partidas municipales, de más de 1,4 millones de euros, permitieron completar las obras y no dejar ningún inmueble sin terminar.

La fotografía que dejan los datos es clara: Zaragoza ha apostado por arreglar la ciudad que ya existe, mejorando la calidad de vida de miles de vecinos y adaptando los edificios a las necesidades actuales. Una línea de trabajo que tendrá continuidad. El presupuesto previsto para la rehabilitación de vivienda en 2026, pendiente de aprobación, asciende a 8 millones de euros, gestionados por Zaragoza Vivienda.