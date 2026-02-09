Este el barrio de Zaragoza que siembra su futuro gracias a cientos de voluntarios y más de mil de árboles

Se trata de uno de los barrios jóvenes de la capital aragonesa, lo que no quita para que el movimiento vecinal haya surgido con fuerza. Valdespartera es el hogar de miles de familias zaragozanas y algunas de las cuales han decidido unirse con un doble objetivo: fortalecer y tejer lazos dentro de la comunidad y reverdecer un entorno marcado por un urbanismo todavía inacabado y la dura estepa que rodea la ciudad. En este contexto nacieron en el año 2019 las plantaciones vecinales del distrito sur.

Este proyecto colaborativo, impulsado por el Grupo de Medioambiente del Distrito Sur, ha conseguido plantar cientos de árboles. Según el último recuento de mayo del año pasado, el barrio cuenta con 1.295 ejemplares vivos fruto de estas campañas de siembra, realizadas siempre por familias voluntarias.

Esas plantaciones se realizan una vez al año y será en los dos próximos fines de semana cuando tengan lugar. Concretamente, el próximo sábado, 14 de febrero, a las 10.30 horas; y el siguiente domingo, 22 de febrero, también a las 10.30 horas. Hasta la fecha ya se han apuntado decenas de familias y aquellos que quieran participar y que no se hayan incluido pueden hacerlo a través de las redes sociales del Grupo de Medioambiente del Distrito Sur. El año pasado participaron en estas jornadas 250 personas. Y desde 2019, más de 600 voluntarios han participado en alguna de las acciones realizadas.

Las plantaciones suelen tener lugar en febrero y en verano se organizan equipos de voluntarios para regar. |

Estas plantaciones comenzaron hace ahora siete años y, en principio, lo hicieron los vecinos sin ni siquiera avisar ni preguntar al ayuntamiento. Consultaban en el plan general aquellas parcelas –descampados– que constaban sobre el papel como zona verde. Cuando ya llevaban más de 1.000 ejemplares pidieron ayuda al consistorio para poder asegurar el riego de todos los arbolitos y fue entonces cuando el ayuntamiento tuvo conocimiento de esta iniciativa y de que había vecinos en Valdespartera plantando cientos de árboles. «Al principio nos echaron la bronca, pero enseguida comprendieron los beneficios de nuestra iniciativa», explican desde el Grupo de Medioambiente.

Así, desde entonces, los vecinos de Valdespartera se han ido organizando no solo para plantar árboles, sino también para que sobrevivan al seco y caluroso verano zaragozano. De ahí que cuando las temperaturas comienzan a subir se organicen también grupos de voluntarios que riegan los pequeños arbolitos para conseguir que sobrevivan.

Desde 2019 se han plantado cientos de árboles en Valdespartera. | FOTOS: INGRID GUYON/ SERVICIO ESPECIAL

El resultado de este proyecto, que optó en 2025 al premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas ciudadanas, es más que evidente. Desde 2019 han conseguido renaturalizar más de 80.000 metros cuadrados de solares y espacios vacíos en zonas verdes comunitarias, divididas en siete parcelas del barrio de Valdespartera.

Pero el objetivo, apuntan desde el Grupo de Medioambiente, no tiene que ver solo con los árboles. Y es que además de incrementar la biodiversidad urbana y reducir los efectos del cambio climático y el efecto isla de calor, el objetivo de esta iniciativa es fomentar las relaciones humanas mediante el cuidado de un entorno que es compartido, como es un barrio.

Mucho más que árboles

Así, esta iniciativa comunitaria busca «fortalecer el vínculo entre el vecindario y su entorno natural más cercano al mismo tiempo que se recuperan entornos degradados o infrautilizados en este joven barrio. «El objetivo no ha sido solo plantar árboles –insisten–, sino sembrar un modelo de barrio activo, resiliente y comprometido con el cuidado del entorno común».

En la actualidad, este grupo de vecinos no está solo en esta bella misión. Además del Ayuntamiento de Zaragoza, que participa en el proyecto mediante el apoyo logístico y técnico en las plantaciones, colaboran con esta iniciativa el Gobierno de Aragón, que suministra las plantas a través de su vivero forestal, así como asociaciones vecinales, colegios e incluso empresas privadas.