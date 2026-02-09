La concejala que podría sustituir a Julio Calvo (Vox) en el Ayuntamiento de Zaragoza, muy crítica con Abascal: "No quiere trabajar, vive del mitin"

La salida de Julio Calvo de Vox en el Ayuntameinto de Zaragoza va a dejar al grupo municipal en una situación algo insestable. La próxima en las listas de la formación en las últimas elecciones municipales y, por tanto, a la que le tocaría asumir el cargo, es Marisa Gaspar, una mujer que ya no forma parte de la formación que lidera Santiago Abascal y que se ha mostrado muy crítica con la dirección del partido.

"Cuando tuvo la opción de cambiar lcosas y pelear se retiró de los gobiernos. No quiere trabajar, vive del mitin y de la soflama y del titular mensual. No quiere construir una alternativa políca real", escribió el pasado mes de noviembre comentando un vídeo de Santiago Abascal.

"Comparto cada una de las afirmaciones que hace esta mujer. Los que hemos estado dentro sabemos que el diagnóstico lo clava", escribía también en su perfil de Facebook en otra publicación en la que citaba una noticia de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la que la expresidenta de Vox en Teruel calificaba a Alejandro Nolasco, candidato de la ultraderecha en las elecciones, de ser "un traidor de manual".

Gaspar, según ha podido saber este diario, es simpatizante de Atenea, la asociación que fundó Iván Espinosa de los Monteros cuando se marchó de Vox. Y más que simpatizante, delegado territorial de esta misma entidad, es el que sigue a Marisa Gaspar en la lista de Vox en caso de que ella renuncie, una opción que está valorando.