La sorpresiva salida de Julio Calvo del Ayuntamiento de Zaragoza abre la puerta en Vox a dos críticos de la formación: "Cuando lleguemos a ese río..."

La repentina salida de Julio Calvo del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde ejercía como portavoz, puede tener consecuencias imprevistas para la estabilidad y la gobernabilidad del consistorio zaragozano. Uno de los inconvenientes, en este caso para la ultraderecha, es que las dos personas que siguen en la lista de los de Abascal para coger el acta de edil en la capital aragonesa ya no pertenecen al partido y son partidarios de la escisión en forma de asociación que impulsó Iván Espinosa de los Monteros cuando salió de Vox.

Por partes. Vox consiguió cuatro concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza en las últimas elecciones municipales de 2023. Ahora que Julio Calvo se va, debería entrar como edil en el consistorio la quinta en la lista, que es María Luisa Gaspar, que se ha mostrado muy crítica con la gestión de los actuales líderes de Vox en la comunidad. "Comparto cada una de las afirmaciones que hace esta mujer. Los que hemos estado dentro sabemos que el diagnóstico lo clava", escribía en su perfil de Facebook citando una noticia de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la que la expresidenta de Vox en Teruel calificaba a Alejandro Nolasco, candidato de la ultraderecha en las elecciones, de ser "un traidor de manual".

En sus redes sociales, Gaspar comparte mucho contenido de Espinosa de los Monteros, quien salió del partido por sus desavenencias con Santiago Abascal. Fuentes del grupo municipal reconocen que la Gaspar se ha desligado del partido aunque, si así lo decide ella, tiene todo el derecho a tomar posesión del acta como concejal. Y según ha podido saber este diario, se trata de una decisión que todavía no ha tomado y que está valorando junto con su familia pero que no ha descartado.

La cuestión es que si Gaspar renuncia Vox tendrá que seguir aguantando el aliento ya que el número seis en esa lista es Adrián Sarasa, otra persona que según reconocen fuentes del partido también se ha desligado de la formación que dirige Santiago Abascal. En la actualidad, Sarasa es delegado provincial de Atenea en Zaragoza, la asociación fundada por Espinosa de los Monteros después de romper con Vox. "Fundador de aquello que una vez fue Vox", reza también su descripción la red social X. Por el momento, según declaraciones de Sarasa a este diario, la decisión no está tomada. "De momento ni me lo planteo, cuando lleguenos a ese río cruzaremos ese puente. Hay muchas cosas a tener en cuenta a nivel personal, profesional, político y moral", ha declarado. "Lo primero de todo es que Marisa tome libremente su propia decisión", añade.

Por tanto, si cualquiera de los dos decide acceder al cargo, el grupo municipal de Vox en Zaragoza podría tener un problema ya que contaría en sus filas con una concejala (Gaspar) o concejal (Sarasa) que actualmente no pertenecen al partido y que son seguidores de la corriente crítica que impulsó Iván Espinosa de los Monteros.

Aunque ninguno de los dos parece tener la decisión tomada, no es difícil de imaginar que en caso de convertirse en concejal el PP tratará de aprovecharse de la nueva situación del grupo municipal de Vox, que podría sufrir una escisión en el consistorio y que uno de sus ediles se marchara como no adscrito, lo que podría beneficiar a Natalia Chueca a la hora de negociar.

El PP cuenta con 15 concejales por lo que solo necesita uno para la mayoría absoluta. Negociar con ese concejal no adscrito podría ser más fácil que con un partido como Vox que responde ante los intereses de una estrategia marcada desde Madrid, según reconocen sus propios ediles.