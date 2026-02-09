Mémora niega una gestión monopolística en Torrero: "El complejo funerario permanece abierto a todos los operadores que deseen utilizar sus servicios"

Una treintena de funerarias familiares de Zaragoza ha llevado la concesión administrativa del tanatorio de Torrero ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) por considerar que la empresa Mémora está incurriendo en prácticas monopolísticas desde que accedieran a la gestión el pasado mes de enero. Este lunes la firma ha rechazado estas acusaciones aclarando que las zonas públicas del complejo funerario "permanecen abiertas a todas los familias y operadores del sector que deseen utilizar sus servicios" y defienden que actúan "conforme a la normativa vigente".

El enfrentamiento entre la gestora Mémora y las firmas familiares en la ciudad comenzó el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la nueva concesión de los edificios auxiliares del camposanto. Desde ese momento Mémora defiende que opera el complejo "bajo un nuevo marco contractual que incorpora mayores exigencias operativas, en materia de seguridad, calidad asistencial, trazabilidad y prevención de riesgos sanitarios y laborales".

Esto ha supuesto limitaciones para el resto de empresas familiares, que durante los años de gestión de Serfutosa estaban acostumbradas a usar el recinto como si fuera propio. Para la nueva adjudicataria limitar estos movimientos en lo que consideran la zona de trabajo del cementerio permite "garantizar unos servicios funerarios homogéneos, seguros y respetuosos para todas las familias, con independencia de la funeraria elegida".

De esta forma, aseguran que Mémora actúa como gestora del equipamiento municipal, asumiendo la responsabilidad legal sobre las áreas técnicas y los procesos de custodia y preparación de las personas fallecidas, en línea con los protocolos establecidos en el contrato de concesión. Quitada esta nueva regulación, "el personal de otras funerarias puede acceder al recinto para realizar labores de acompañamiento a las familias que han contratado sus servicios", inciden.

La gestión del tanatorio y crematorio del complejo funerario de Torrero por parte de Mémora deriva de un proceso de licitación pública realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, abierto y competitivo, que fue validado conforme a la normativa vigente. "Como adjudicatarios de la gestión del complejo, el propósito de Mémora es seguir ofreciendo el mejor servicio a las familias", destacan. La firma, vinculada al grupo Catalana Occidente, gestionará el cementerio durante los próximos 30 años tras un acuerdo que compromete a la empresa a invertir 7,7 millones de euros en la modernización de las instalaciones. Entre las mejoras destaca la construcción de un nuevo edificio de 1.800 metros cuadrados que contará con cuatro salas de velatorio, una sala de despedida y cuatro nuevos hornos crematorios equipados con tecnología avanzada de filtración y mayor capacidad.

Como consecuencia de este nuevo marco contractual, reconocen que se han actualizado las tarifas a los nuevos servicios "en línea de los precios de mercado del entorno". Se trata de un sistema tarifario único, transparente y sin discriminación entre operadores. Adicionalmente, Mémora revisa de forma continua sus procedimientos para asegurar un funcionamiento ágil y una adecuada coordinación operativa.

Finalmente, la funeraria con sede en Barcelona indica que más allá de la gestión ordinaria, "la concesión supone una apuesta clara por Zaragoza". Por el momento, Mémora ha duplicado la plantilla para poder desarrollar todas las tareas, tanto en el tanatorio como en el área de incineración. "Con una trayectoria de más de 30 años en la ciudad y un elevado nivel de satisfacción de las familias atendidas, Mémora reafirma su compromiso con un modelo de servicio funerario basado en la profesionalidad, el respeto, la calidad asistencial y la mejora continua, siempre al servicio de los zaragozanos", indican en el comunicado.

El contencioso iniciado el pasado mes de diciembre por las funerarias de Zaragoza denuncia que el actual protocolo aprobado para la gestión del tanatorio municipal "vulnera principios de legalidad, libre competencia y derechos de los usuarios" al considerar que impide que desarrollen su labor