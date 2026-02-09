El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón

El portavoz de Vox en en Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el consistorio de la capital aragonesa y abandona la política. Así lo ha hecho saber este lunes, después de las elecciones de Aragón en las que Vox ha duplicado sus resultados pasando de 7 a 14 escaños.

El líder de la ultraderecha en el ayuntamiento ha explicado la decisión estaba tomada "desde hace muchos meses", pero que decidió posponer hasta después de las elecciones autonómicas en las que su partido ha logrado "un excelente resultado". Calvo se retira así de la política por un motivo estrictamente personal.

Y es que con 71 años, Calvo llevaba tiempo escapar del ajetreo de la política municipal. Según ha explicado él mismo en declaraciones a este diario, de no haber sido por la convocatoria adelantada de los comicios habría dejado el acta antes, presumiblemente a finales de 2025.

"No creo que pueda aportar mucho más", ha declarado entre risas. Su marcha no tiene que ver, por tanto, con los resultados de Vox, excelentes, ni con la estrategia del partido de Abascal, una formación en la que Calvo ha sido siempre visto, al menos desde fuera, como un moderado.

Así, Calvo se va ahora y no antes de las elecciones, explica él mismo, porque evitó poder dar que hablar durante la campaña y la precampaña con su marcha. Ahora, con las urnas ya cerradas, anuncia una decisión que se hará firme en el próximo pleno ordinario.

Según ha indicado la portavoz adjunta de Vox en el ayuntamiento, Eva Torres, la renuncia del acta de Calvo era conocida en la casa consistorial. "Desde que comenzamos esta legislatura ya sabíamos que no la acabaría", ha indicado. Torres le ha dedicado unas palabras de agradecimiento. "Siempre ha sido muy generoso con nosotros y no le podemos pedir más. Merece disfrutar de la última etapa de su vida como queremos todos. Nos da mucha pena, a mí especialmente, que llevo siete años con él, pero por eso precisamente ahora nos toca a nosotros ser generosos", ha expresado.

La decisión deja al grupo municipal de Vox en una situación algo extraña. Con cuatro concejales, la siguiente en la lista y a la que le tocaría entrar en el consistorio, Marisa Gaspar, es una persona actualmente desligada del partido y que ha cargado duramente contra el líder de la formación ultra en Aragón, Alejandro Nolasco. No obstante, si ella quisiera, podría tomar posesión del acta de concejala ya que le pertenece tras la renuncia de Calvo.

Si no lo hace, el siguiente en la lista de Vox era Adrián Sarasa, otra persona que según reconocen fuentes del partido también se ha desligado de la formación que dirige Santiago Abascal, por lo que cabría esperar que tampoco aceptara el encargo de entrar a formar parte del grupo municipal.

El número siete en esa lista es Óscar Adame, que actualmente trabaja como asesor en el grupo municipal, por lo que ya conoce a los concejales de la ultraderecha en el consistorio zaragozano y trabaja con ellos, por lo que sería la opción más favorable para los de Abascal. De lo contrario, si las dos personas que Adame tiene por delante cogen el acta, el grupo municipal podría tener un problema.

La otra incógnita que debe resolverse es quién relevará a Calvo al frente de la portavocía del grupo municipal. Lo natural y lo que parece que pasará es que asuma el cargo la portavoz adjunta y número dos en las listas en las últimas elecciones municipales, Eva María Torres, quien además ha encabezado las negociaciones con el PP municipal en los últimos meses en la confección -que no aprobación- de los presupuestos municipales, por lo que tiene experiencia y trato con el equipo de Natalia Chueca. No obstante, son los concejales del grupo municipal los que deberán avalarla como portavoz.

Estos no son los únicos movimientos dentro del grupo municipal y es que otra de las asesoras en el consistorio, Ana Pardo, ha conseguido un escaño en las Cortes de Aragón, por lo que se mudará desde la plaza del Pilar a La Aljafería.

Julio Calvo lleva dos legislaturas liderando a la formación de ultraderecha en el ayuntamiento. Aupó a la Alcaldía a Jorge Azcón e hizo lo propio con Natalia Chueca a quien, por primera vez, ha puesto en apuros tras su negativa a aprobar los presupuestos. Una decisión impuesta desde el despacho de Santiago Abascal con una lectura en clave nacional, puesto que coincidió con el adelanto electoral anunciado por Azcón.