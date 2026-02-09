Resultados de las elecciones en Zaragoza, barrio a barrio: el PSOE pierde sus feudos en favor del PP

En los barrios de Zaragoza predomina una bandera de color azul. Azul popular, que se diría y que se extiende al resto del territorio, aunque con matices. El resultado de las elecciones de Aragón este 8F mantiene a Jorge Azcón como la primera e indiscutible fuerza, con 26 escaños, dos menos de los que consiguió en 2023. Pero por mucho que el presidente, ahora en funciones, tratara de mostrarse victorioso tras conocerse los resultados, ahora depende más que nunca de Vox, que dobló sus diputados hasta escalar a los 14. El adelanto electoral no ha sido el esperado para el líder popular en la comunidad, pero tampoco para la exministra y portavoz socialista.

El batacazo del PSOE de Pilar Alegría que auguraban todas las encuestas deja a la socialista con 18 escaños, los mismos que consiguió Javier Lambán en sus peores elecciones. La alegría la dio CHA con sus seis diputados, el mejor resultado de los últimos 20 años, e IU que salvó la papeleta manteniendo su suelo electoral, algo que no consiguió ni Podemos ni el PAR, que se quedan sin representación.

Esta distribución no dista mucho de lo que ha sucedido en la capital aragonesa, donde el PP ha logrado salvar los muebles. Ni sube ni baja en votos respecto a 2023 y se convierte en la fuerza más votada en todos los distritos de Zaragoza, con Vox pisándole los talones y arañándole tres feudos de Pilar Alegría, que deja de ser el partido más votado en la margen izquierda (Actur-Arrabal), Las Fuentes y Torrero. La perdida de apoyos es constante en todos los barrios, sin excepción. El PSOE ha sumado en todo Zaragoza 79.715 papeletas, 16.695 menos que en 2023, su peor resultado en votos y en representación, igualando su peor resultado en la capital aragonesa.

En cambio, CHA ha sumado más votos en la ciudad de los que aglutinó en todo el territorio en 2023. Su resultado es significativo puesto que CHA desapareció del Ayuntamiento de Zaragoza en las elecciones de 2019 y con los resultados de este domingo volvería a tener representación en la casa consistorial si de unas elecciones municipales se hubiera tratado. Hoy se lleva a casa 38.980 papeletas en la capital aragonesa (con el 98% escrutado) mientras que hace dos años sumó 34.163 en todo el territorio.

Los de Santiago Abascal suben cuatro puntos respecto a los últimos comicios, cuando también se elegían alcaldes y concejales. Arañando 54.865 votos, 15.244 más que en 2023, la formación de ultraderecha sigue siendo la tercera fuerza más votada en todos los distritos, salvo uno, en el Centro, que pasa a ser la segunda. También escala a la segunda posición en los barrios rurales de la zona norte (Peñaflor, El Zorongo, Juslibol, San Gregorio, Alfocea, Montañana y San Juan de Mozarrifar).

Centro

Yendo al análisis por barrios. El PP ha arrasado una vez más en el Centro, donde se ha llevado el apoyo del 54% de los votos: 16.626, cuatro menos que en 2023. A mucha distancia le sigue Vox, que vuelve a ser la segunda fuerza más votada, con el 16% de los apoyos (4.950), tres puntos por encima de los anteriores comicios. Y todavía a más distancia aparece el PSOE, que cae 3%, los que sube CHA, que ha suma 1.000 papeletas más.

La Aljafería

Otro clásico para el PP, La Aljafería, donde mantiene sus apoyos y representación (33%) pese al crecimiento de Vox, que sube un 3%. Una vez más queda claro a dónde se han ido los votos del PSOE. Mientras que los socialistas bajan un 6%, los de Jorge Pueyo suben un 6%. Aún así, Pilar Alegría se mantiene como segunda fuerza por 1.500 papeletas.

Casco Viejo

El mapa en el Casco Viejo no dista mucho del resto. Con el PP encabezando de lejos el ránking sin grandes diferencias. Lo llamativo en este distrito es el crecimiento de CHA, que suma 6 puntos más pese a que el PSOE solo cae 3%, capitalizando los apoyos que Podemos obtuvo en su día. Los morados han pasado de acumular 1.177 papeletas a tan solo 318. Han pasado de ser la cuarta fuerza a la octava, incluso por detrás de Se Acabó la Fiesta (SAFL).

Vía Hispanidad

Cinco puntos suben tanto CHA como Vox en Vía Hispanidad, otro de los distritos donde los conservadores salen ganando año tras año y donde el PSOE registra una de sus mayores caídas, de hasta siete puntos salvando, por los pelos, la segunda posición. Apenas le separan un puñado de votos de la ultraderecha (500), que obtiene el 18% de la representación frente al 36% del PP. Los aragonesistas pasan de representar un 5 al 10%.

Universidad

En el distrito Universidad Jorge Azcón consigue su mejor resultado, con un 42% de los votos totales. La diferencia es considerable con el PSOE, segunda fuerza y el 17% de los apoyos (-5%), y Vox que crece hasta alcanzar el 15%. Nuevamente, CHA sale victorioso, capitalizando los votos del PSOE y Podemos.

Actur-Arrabal

Entrando ya en lo que tradicionalmente era territorio socialista, a Pilar Alegría no se le ha dado nada bien en el Actur-Arrabal, donde se ha dejado por el camino un 7% de los apoyos que obtuvo la formación socialista, entonces con Javier Lambán, en 2023, regalándole al PP el distrito que hasta ahora había dominado.

De las 22.983 papeletas de entonces y el 33% de los apoyos, ha pasado a rascas 18.508 y un 25% de representación, perdiendo el liderazgo. Llamativo resulta el crecimiento, aunque de un escaso 1% del PP, ya que ha bajado en prácticamente todos los distritos. Hasta Vox sube (3%).Todas las fuerzas de la izquierda caen en la margen izquierda salvo CHA, que con un incremento del 6,8% de los apoyos absorbe el voto de las izquierdas.

Delicias

Otro histórico, Delicias, donde en 2023 PP y PSOE apenas se diferenciaron por mil papeletas, esta vez sufre las consecuencias del desgaste de la gestión de Pedro Sánchez y sus alianzas. Los de Alegría caen cinco puntos y los morados cuatro, mientras que CHA sube cinco. Una vez más, Vox mejora sus resultados.

Las Fuentes

Y de las Delicias a Las Fuentes donde el PSOE deja de ser la primera fuerza en favor del PP tras caer estrepitosamente hasta un 6,9%. Son más de 1.400 papeletas de diferencia respecto a las últimas elecciones, y solo 400 las que le separan de haberse mantenido por delante del PP, con 5.589. Siguiendo la tónica del resto de distritos, CHA termina con un saldo a favor, igual que Vox.

San José

Lectura similar tiene el barrio de San José, donde Podemos le regala, una vez más, su posición como cuarta fuerza más votada a CHA y donde el PP gana con holgura con el 36% de los votos del distrito frente a los 25% del PSOE, que cae en seis puntos.

Torrero

Más igualado se ha mostrado el resultado en Torrero entre PP y PSOE pese a la caída de hasta siete puntos de los de Alegría que pierde, también en este distrito, el liderazgo. Una pérdida de los apoyos imposible de salvar pese a que Jorge Azcón se mantiene sin mejorar sus cifras respecto a 2023. Está claro que también en este barrio los votantes del PSOE han optado por la papeleta de Jorge Pueyo (+6%) donde Podemos continúa con su sangría.

Barrios rurales del norte

Vox a escalado hasta la segunda posición en los barrios rurales del norte de Zaragoza (Peñaflor, El Zorongo, Juslibol, San Gregorio, Alfocea, Montañana y San Juan de Mozarrifar) con un 4% más de apoyos respecto a 2023. Son solo 26 votos de diferencia con el PSOE, que con una caída de hasta el 7% de los apoyos se coloca como la tercera fuerza más votada en las elecciones en Aragón. Papeletas que han ido a parar a Jorge Pueyo que casi dobla sus resultados.

Barrios rurales del oeste

Algo más moderada ha sido la pérdida de apoyos en los barrios rurales del oeste (Casetas, Garrapinillos, Monzalbarba, Alfocea, Villarrapa y la Venta del Olivar) donde la diferencia entre el PP y el PSOE es de cinco puntos. Ambos caen en apoyos en favor de Vox y CHA, respectivamente, donde Podemos también pasa a ser irrelevante.