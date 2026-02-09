Zaragoza lanza un plan para modernizar la red de tuberías con la vista puesta en el agua de Yesa

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha una estrategia integral "para mejorar la calidad y la eficiencia" en la distribución de agua potable mediante la renovación de tuberías, la detección de fugas y la digitalización de la red municipal. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que el objetivo es "mejorar la prestación del servicio de abastecimiento" en condiciones de sostenibilidad medioambiental y económica, y ha destacado la "ambición de un proyecto necesario para la ciudad". De forma paralela, la mirada está puesta en lograr este mismo año que el 90% del agua que se beba en la ciudad ya provenga del pantano de Yesa.

La red de distribución de Zaragoza está compuesta por 192 kilómetros de red arterial y 1.1051 kilómetros de red de distribución. En la actualidad, el 75% de las conducciones ya son de fundición dúctil o materiales plásticos, considerados los más adecuados. Según Serrano, el objetivo es alcanzar el 80% de la red en condiciones óptimas en un plazo de cinco años, reduciendo progresivamente la presencia de fibrocemento, hormigón armado y fundición gris. "Los mantenimientos sí que dan votos y son un compromiso con la ciudadanía", ha dicho.

El consistorio ha priorizado el mantenimiento de la red arterial, ya que las averías en estos tramos afectan a un mayor número de usuarios, y ha invertido cerca de 10 millones de euros en renovaciones específicas, además de incluir la sustitución de tuberías en las obras integrales de calles. Paralelamente, los operarios municipales han desarrollado un plan de localización de fugas, con más de 380 actuaciones en 18 zonas de la ciudad, que han permitido detectar y reparar 120 fugas ocultas, reduciendo las pérdidas de agua.

Control de hidrantes y garantía del suministro

Por otro lado, la red municipal cuenta con 3.101 hidrantes, de los que 2.817 son de uso exclusivo para el servicio contra Incendios y 284 de uso genérico. Serrano ha informado de que la última revisión periódica, realizada entre julio de 2024 y diciembre de 2025, permitió inspeccionar la totalidad de las instalaciones y derivar 225 unidades para su reparación.

En cuanto al abastecimiento, Zaragoza consumió en 2025 unos 63 millones de metros cúbicos de agua, procedente mayoritariamente del Pirineo. El consejero ha avanzado que el objetivo para 2026 es que el 90% del suministro tenga origen en Yesa, al tratarse de agua de mayor calidad, tras su tratamiento en la estación de Casablanca y su distribución mediante un sistema de depósitos que garantiza presión y caudal adecuados. "Desde que captamos la primera gota de agua de Yesa, el Canal Imperial o el Ebro, hasta que llega a nuestros grifos, es un trabajo en equipo de muchos operarios municipales que vigilan las 24 horas todo el sistema de esta infraestructura vital", ha recordado Serrano.

El responsable de Urbanismo también ha explicado que Zaragoza participa en el proyecto Digitaliza, financiado con fondos europeos PERTE, que ha aportado 7,4 millones de euros para avanzar en la gestión inteligente de la red. Con esta inversión y fondos municipales, se ha iniciado la sectorización del término municipal en 102 zonas, de las que ya funcionan 58, veinte de ellas ejecutadas gracias a este proyecto.

Con un presupuesto superior a 4,5 millones de euros, ya se han desarrollado acciones como la instalación de sensores, nuevos puntos de control hidráulico y de calidad, la inspección de cerca de 9.000 instalaciones domiciliarias, la implantación de sistemas de telelectura y el desarrollo de herramientas para el análisis de pérdidas y ahorro energético. Los trabajos continúan ahora con la implantación de la plataforma digital que permitirá el seguimiento en tiempo real y una gestión más eficiente de toda la red de abastecimiento.

En concreto, Serrano ha detallado que en 2025 el presupuesto de distribución de agua estaba en 6,7 millones de euros y que en las cuentas que están intentando aprobar a pesar de la negativa de Vox el incrementado la partida permitirá llegar a los 7,3 millones de euros, lo que supone el 11% de todo el peso en el presupuesto de Infraestructuras.