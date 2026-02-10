El barrio favorito de Bad Bunny en Zaragoza: 7.000 vecinos y ambiente de pueblo

Los Seattle Seahawks se proclamaron los nuevos campeones de la NFL tras vencer por 29-13 a los New England Patriots en la LX edición del evento, celebrado en el Levi´s Stadium de Santa Clara. Pero el resultado no ha sido lo más comentado de este show visto en todo el mundo. Si por algo se caracteriza la Super Bowl, es por la actuación musical del descanso que rompe con todos los esquemas.

Shakira y Jennifer López, Rihanna que reveló su segundo embarazo desde una plataforma suspendida o Kendrick Lamar han sido algunos de los artistas que han actuado en este evento, dejando a todo el mundo boquiabierto con una actuación propia de película. En el partido de este año, que se celebró en la madrugada del domingo al lunes, Bad Bunny fue el gran protagonista.

Su aparición fue casi una materialización. Sobre el campo verde y con un decorado imitando el ecosistema de Puerto Rico, país natal del cantante, Benito Antonio Martínez Ocasio mergió con un 'total look' blanco crema, casi angelical. Un traje monocromático que parecía confundirse con las líneas del césped, como si hubiera sido diseñado para flotar más que para pisar.

El 'look' que abrió el 'show' estaba diseñado por Zara. Camisa, corbata, pantalones con pinzas y una camiseta acolchada de inspiración deportiva, todo en un tono crema sobrio y calculado. Un minimalismo inesperado en el evento más maximalista del calendario.

Una visita a Casetas en sus inicios

Poco o nada tiene que ver el Bad Bunny de principios de 2017 con el de 2026. Aquel joven que entonces irrumpía en la escena de la música latina cuantificaba sus éxitos en un catálogo de canciones de Soundcloud que complementaba a su trabajo como empaquetador en un supermercado, algo más de un millón de reproducciones en YouTube y en giras abarrotando salas de concierto con aforos que raramente superaba el millar de aforo.

La trayectoria musical del 'conejo malo' viene de lejos. El puertorriqueño acumula miles de reconocimientos desde que, en 2017, visitará España por primera vez. Bad Bunny hizo una gira por nuestro país y no dudo en hacer una parada en Zaragoza para actuar en un conocido barrio de la capital aragonesa. El lugar elegido un 22 de abril de 2017 fue el pabellón municipal de Casetas. El cartel anunciaba un concierto nocturno, con entradas a 15 euros y una actuación pasada la media noche.

Qué ver en Casetas

Casetas es un barrio rural de Zaragoza que cuenta con casi 7.000 habitantes censados. El recorrido comienza obligatoriamente en su estación. Este punto fue uno de los nudos ferroviarios más importantes del norte de España, sirviendo de bifurcación para las líneas que conectaban Madrid con el País Vasco. En el plano monumental, la iglesia de San Miguel se erige como el gran tesoro artístico de la zona.

Contruida a finales del siglo XVII como capilla de la casa de los Duques de Solferino, el templo destaca por su sobriedad exterior y la riqueza de sus retablos. A las afueras del núcleo urbano se esconde la balsa del Ojo del Cura, un humedal que sirve de refugio para la biodiversidad. Este espacio natural es un destino predilecto para los aficionados a la ornitología y para quienes buscan un contacto directo con el paisaje de la huerta zaragozana.

Noticias relacionadas

Para los que prefieren el movimiento, el entorno del río Ebro y sus amplias zonas verdes, como el gran Parque de Casetas, ofrecen kilómetros de senderos que conectan con los municipios vecinos de Utebo y Sobradiel, convirtiendo la zona en un enclave ideal para el cicloturismo y el senderismo familiar.