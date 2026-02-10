En la calle y con tres hijos, Hamza busca "una solución" tras su desahucio: "No quiero que tengan miedo"

"Esta mañana ha sido muy difícil, no pensaba que me echarían de casa, pues al tener dos niños pensaba que nos iban a ayudar", narra Hamza tras su reunión con los servicios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza pocas horas después de que la presión vecinal no haya podido evitar su desahucio en el barrio de Torrero. Esta próxima noche tendrá un hueco en el albergue de Zaragoza, pero reclama cambios que impidan que se repita una situación como la que ha vivido en las últimas semanas.

Hamza narra que en los últimos meses ha intentado "encontrar una solución" con la propietaria de la vivienda, pero lamenta que en todo este tiempo no se ha sentido escuchado. Además, lamenta que en los últimos meses se ha encontrado muchas trabas en el proceso de negociación debido a que por su origen norteafricano no habla bien español. "Desde que fuimos al abogado para buscar una solución solo he encontrado problemas", indica. Por eso pide "una solución" que impida que otras familias se vean expuestas a un desahucio como el que se ha visto sometido.

Tras derramar lágrimas al ver cómo entraba la comisión judicial en su hogar tras la intervención de un cerrajero, ha detallado que su intención actual es buscar otro alojamiento "para tener un piso propio con mis hijos", sobre todo debido a que el albergue está "muy lejos" de Torrero ya que la solución actual "está muy lejos de donde estudian mis hijos" y donde juegan al fútbol por las tardes. "Necesitamos que tengan una vida mucho más fácil", señala

Además, ha agradecido la presión vecinal para tratar de frenar el desalojo al que se ha visto sometido. "Algún día os podré devolver el favor", ha reconocido. En la mañana de este martes ha visto cómo la Policía Nacional irrumpía en la casa sin ofrecerle alternativa, al menos en un primer momento. Ha contado que sus hijos ya no han pasado la noche en el interior de la vivienda para evitar situaciones complicadas en el proceso de deshahucio, por eso han estado en la casa de una vecina del barrio. "No quiero que tengan miedo", ha contado.

Hamza comenzó su batalla para defender su casa hace doce meses, teniendo en todo momento el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En las últimas semanas explica que ha ofrecido el pago de seis meses por adelantado, pero que la propietaria se ha negado a aceptar su propuesta.

"Lo que hemos logrado no es una victoria, pues los caseros siguen desahuciando familias sistemáticamente", han denunciado en todo caso desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Para la entidad la solución ideal hubiera sido que Hamza se quedara en su casa, aunque han destacado que la presión vecinal ha permitido que los servicios sociales municipales afrontaran de urgencia la situación de la familia. "Por lo menos Hamza no va a dormir en la calle", han celebrado.