Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta

La fiesta de la Cincomarzada en Zaragoza estrenará este 2026 un nuevo modelo de gestión. Según ha trasladado este martes la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) a las entidades que participan en la celebración, este año el Ayuntamiento de Zaragoza "ha decidido cambiar su relación" con la conmemoración popular pasando de un contrato de colaboración a un contrato de patrocinio, de forma que se desvincula de la organización del evento.

Fuentes municipales indican que este cambio busca "acercarse más a la realidad jurídica" de la Cincomarzada y señalan que en el ajuste han colaborado con la entidad vecinal para que la programación de cara al público discurra en los mismos términos que en años anteriores. Desde la FABZ han trasladado a las entidades participantes, a menos de un mes de la celebración de la fiesta, que este cambio se debe "a reparos" de la intervención municipal.

Desde las entidades vecinales explican que la Cincomarzada era hasta ahora una fiesta que se organizaba a medias entre la FABZ y el propio Ayuntamiento de Zaragoza, repartiendo las tareas en función de sus atribuciones. Así, desde el consistorio se garantizaba la disponibilidad de las brigadas municipales para los montajes, los dispositivos de vigilancia y seguridad y la equipación del recinto. Por su parte, los vecinos se hacían cargo de la parte social, esto es, la relación con las entidades sociales y peñas, la organización de los puestos y todo lo relacionado con la programación.

Con el cambio a un contrato de patrocinio, esta colaboración desaparece y todo el proceso de organización de la Cincomarza, la segunda fiesta más multitudinaria de la ciudad, queda únicamente en manos de las entidades vecinales, aunque por el momento cuente todavía con la tutela del consistorio para la instalación de sanitarios, escenarios y otras cuestiones. "A efectos organizativos, es como cuando una asociación organiza la hoguera de San Antón, un pasacalles por el barrio o la semana cultural", denuncian desde la FABZ al tener en cuenta "la gran diferencia existente entre una cosa y las otras".

La FABZ también ha trasladado a las entidades sociales su queja por "el exiguo presupuesto" que el Ayuntamiento de Zaragoza destina a la organización de la fiesta. En este momento son 20.000 euros que llegan desde Zaragoza Cultural además de 5.000 euros desde Participación Ciudadana.

Los vecinos creen que los fondos no cubren lo necesario para organizar un evento que ofrece más de seis horas de música, actividades sociales durante todo el día y programación tanto para pequeños como mayores. "Este presupuesto se ha habido que ampliar pidiéndole aportación a la Junta Distrito para poder llegar a cubrir, haciendo muchos malabares, todo lo que hay que cubrir con ese dinero", han afirmado. "Cualquier otro evento de la ciudad tiene un presupuesto bastante mayor y, en este caso, estamos hablando de la segunda fiesta más grande de la ciudad", han señalado.

La Cincomarzada de este año volverá a celebrarse en el parque del Tío Jorge debido a que los trabajos de mejora del recinto verde todavía no han comenzado. Las obras de reforma comenzarán con la renovación del colector que pasa por el andador principal de esta zona verde.

Esta primera fase de los trabajos cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y va a incluir también la reorganización del espacio principal del parque, al sur de este, donde se creará una plaza polivalente que contará con nuevas pistas deportivas. También se renovará la zona de juegos infantiles próxima al centro cívico Tío Jorge.