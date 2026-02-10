Carnaval 2026 en Zaragoza: fechas, programación y recorrido del gran desfile

Zaragoza se prepara para la celebración del Carnaval 2026 con una programación llena de actividades que ya empieza esta misma semana, con casi medio centenar de colegios de Infantil y Primaria celebrando la festividad en el aula. Casi 10.000 escolares de 541 aulas se han implicado en actividades pedagógicas vinculadas al Carnaval. El programa didáctico incluye el recurso El Carnaval de las emociones, que permite al alumnado acercarse a los personajes y símbolos del Carnaval de Zaragoza mientras se trabajan competencias relacionadas con la gestión emocional, la expresión creativa y la convivencia.

La inauguración oficial del Carnaval Infantil ha tenido lugar este martes en el CEIP Tenerías y ha contado con la participación de la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernandez, y del Conde de Salchichón, el popular personaje que aparece anualmente para agitar estos días de fiesta.

Otro evento importante en la agenda esta semana será el Jueves Lardero, uno de los eventos tradicionales más multitudinarios, con el reparto de 750 kilos longaniza, cortesía de Mercazaragoza, y 1.100 barras de pan, cortesía de Martín Martín, en la plaza Miguel Merino, que dará paso a un intenso fin de semana de actividades para toda la ciudadanía.

La fiesta del carnaval en Zaragoza ya ha comenzado en los colegios. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El punto culminante llegará el domingo, 15 de febrero, con el Gran Desfile Infantil desde la calle Alfonso hasta la Plaza del Pilar, con la participación de personajes icónicos —el Conde de Salchichón, Don Carnal, Doña Cuaresma, el Caballero de la Hornilla, el Rey de Gallos y la Mojiganga— y con la novedad de la comparsa de Gigantes y Cabezudos completa y enmascarada, que refuerza el carácter visual y participativo de la fiesta.

Tras el desfile, la plaza del Pilar acogerá el espectáculo familiar "Jauja" a cargo de Titiriteros de Binéfar, invitando a todas las familias, alumnado y profesorado a disfrutar de una fiesta colectiva que pone fin a la programación infantil.

En esta programación, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con la colaboración de Interpeñas y Unión Peñista, así como con el apoyo de las empresas patrocinadoras Ambar, Puerto Venecia, Mercazaragoza y Martin Martin.

Programación

Carnaval de adultos

-Jueves, 12 de febrero

18.30 horas. Reparto de longaniza en la Plaza Miguel Merino

19.00 a 21.30 horas. Verbena con la Orquesta Venus en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor

-Sábado, 14 de febrero

18.00 horas. Concentración de Comparsas en Plaza de Salamero

18.30 horas. Liberación del Rey de Gallos

19.00 horas. Desfile organizado por Interpeñas y Unión Peñista. Recorrido: Plaza de Salamero, avda. Cesaraugusto, Coso, calle Alfonso y Plaza del Pilar.

Carnaval infantil

-Viernes, 13 de febrero

18.00 horas a 19.00 horas: Visita a Harinera Zaragoza de los personajes del Carnaval de Zaragoza.

-Sábado, 14 de febrero

12.30 h a 13.30 h: Visita a C. Comercial Puerto Venecia de los personajes del Carnaval de Zaragoza

18.00 h a 19.00 h: Visita al barrio de la Almozara (Centro Cívico) de los personajes del Carnaval de Zaragoza

-Domingo, 15 de febrero

12.00 h: Gran Desfile de Carnaval con, el Conde de Salchichón, don Carnal, doña Cuaresma, el Rey de Gallos y la Mojiganga acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza. Recorrido, Calle Alfonso, Plaza del Pilar

12.30 h: "Jauja" con los Titiriteros de Binéfar. Plaza del Pilar