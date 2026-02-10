El dueño de una conocida pizzería de Zaragoza desvela cuánto dinero invierte en la apertura de un local: "A recuperar en dos años"

El sector de la hostelería vive un auténtico boom en Zaragoza con la apertura de nuevos locales y propuestas cada vez más diferenciadas para hacerse un hueco en un mercado muy competitivo. En medio de esta vorágine, algunos negocios prosperan con éxito, mientras que otros bajan la persiana o se reinventan cuando las cuentas no salen. Y es que, más allá de una buena oferta gastronómica, la gestión empresarial es también clave para mantener un proyecto a flote.

Una de las dudas más habituales entre quienes se plantean abrir un bar o restaurante en Zaragoza es cuánto dinero hace falta para ponerlo en marcha, entre licencias, obras y equipamiento, y qué nivel de ingresos se necesita para recuperar la inversión durante los primeros meses o años.

La cifra necesaria para abrir el local

Una respuesta orientativa la ha dado Bruno González Calvo, CEO de Grosso Napoletano, una conocida cadena de pizzerías que cuenta en Zaragoza con un establecimiento en la calle Doctor Valcarreres. En una charla con empresarios de hostelería, el director general de la compañía ha desvelado la cantidad de dinero que invirerten en la apertura de un local y el plazo que consideran razonable para recuperarlo.

"En nuestro caso, no aceptamos un local si no lo vamos a pagar en dos años. Con 450.000 euros de inversión, tengo que ganar 225.000 euros al año”, aseguró. Eso en el mejor de los casos porque, según el empresario "se pueden dar muchas circunstancias". "Te puede ir un poco peor de lo que esperabas y, en lugar de recuperar en dos años, recuperas en tres. O te puede ir mejor y recuperas en uno”, indicó.

De cualquier manera, destacó que contar con toda la información es determinante: "Lo importante es saber si me está yendo mejor o peor de lo que esperaba".