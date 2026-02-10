El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente

Las precipitaciones y la llegada de la avenida por sus afluentes provocada por las precipitaciones de lunes y martes, unidas al deshielo parcial por el incremento de la temperatura en el Pirineo de Aragón, están provocando crecidas en varios ríos de la cuenca del Ebro, especialmente en el Arga, el Aragón, el Gállego y sus afluentes. Esta situación va a provocar una elevación de caudal en el propio río Ebro de cara a este miércoles 11 de febrero. Eso sí, la Confederación Hidrográfica del Ebro matiza que las estimaciones adelantan que será por debajo del de la máxima crecida ordinaria.

La situación hidrológica general de la cuenca es la derivada de las lluvias de las últimas 24 horas. Estas precipitaciones han sido de mayor intensidad en toda la zona norte, oscilando entre los 20 y 50 litros por metro cuadrado acumulados, desde la cuenca del río Ega hasta la cuenca del Cinca. Además, también ha habido precipitaciones en La Rioja, en la margen derecha del Ebro.

Las mayores concentraciones de lluvia han tenido lugar en las cabeceras del Arga y también en el Pirineo Central y Occidental: “Además de las precipitaciones, ha habido una aportación extra de agua a los ríos debido a la fusión parcial de la nieve, debido a que ha habido unas temperaturas altas para la época del año, que se mantendrán hoy y mañana”, explica Esther Ruiz, jefa del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica (SAIH) Ebro.

La respuesta hidrológica a estas precipitaciones ya se está observando en algunos ríos cuyo caudal ha superado el umbral de aviso. Por ejemplo, en el río Ulzama (afluente del Arga), en Olave, y en el Arga en Burlada. En todo caso, son crecidas que están por debajo de la máxima crecida ordinaria.

También se han producido superación de umbrales en algunos aforos de afluentes del río Aragón, aguas arriba de la presa de Yesa. Por lo tanto, estos caudales serán retenidos por la propia presa.

Asimismo, en la margen derecha, en Aragón y Soria, se ha superado el umbral de aviso amarillo por incremento de caudal en el río Manubles, en algunas de sus estaciones de aforo. Esta cuenca ha recibido muchas lluvias en las últimas semanas. Por tanto, es una cuenca que se encuentra saturada y que cualquier precipitación le hace reaccionar. Las lluvias pararon el lunes y se estima que empiece a descender en cualquier momento.

Los embalses

Debido a las lluvias actuales y previstas en la cuenca del río Najerilla, se están realizando maniobras en el embalse de Mansilla, como ha informado la CHE.

También se están realizando maniobras preventivas en los embalses de Yesa (río Aragón) e Itoiz (río Irati) que están reteniendo entre ambos unos 700 metros cúbicos por segundo, evitando afecciones en Sangüesa y otros puntos aguas abajo de ambas presas.