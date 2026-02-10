Máxima tensión en Zaragoza por el desahucio de Hamza: "Se quedan en Torrero"

"Hamza y su famila se quedan en Torrero". Un grupo de activistas se ha concentrado en la calle Hogar Cristiano de Zaragoza a primera hora de este martes para tratar de detener el desahucio de una familia.

Ademas, varios vecinos apoyan a la familia dentro del piso que espera que se pueda aplazar una vez más la decisión judial. "Queremos que nuestros amigos se queden en Torrero", cuentan padres y niños, compañeros en el colegio de los dos hijos de Hamza, que no han dudado en acudir a calle con pancartas de apoyo.

Siete furgones policiales cortan la calle Hogar Cristiano a la espera de la llegada de la comisión judicial que ejecute el desahucio de Hamza y su famila. Será el tercer intento de echar a los residentes de este barrio de Torrero, a los que la propietaria de la familia reclama una deuda de 10.000 euros que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se estaban abonando a través de intermediarios. Alertan de que si se cumple el lanzamiento los residentes quedan en situación de vulnerabilidad social. "Mucha Policía para tanto niño", alertan desde la plataforma.

El apoyo de los vecinos es cerrado. Amin y Roia, los dos hijos en edad escolar de la familia, tienen mañana una excursión prevista al Ayuntamiento de Zaragoza. "Es una paradoja que al día siguiente de que los echen de casa tengan que visitar el lugar donde supuestamente se defienden los derechos de la ciudadanía", explica Carlos Guzmán, padre de un compañero de clase de los afectados.

