Zaragoza contará con un vuelo chárter para las Fiestas del Pilar 2026 a un país de Oriente Medio

Muchos zaragozanos ya han comenzado a preparar qué destinos quieren visitar a lo largo de este 2026. Los más viajeron tienen marcadas en rojo algunos puentes como el de la Cincomarzada o Semana Santa para salir de Zaragoza rumbo a algún país de Europa. También los hay que prefieren guardar esta oportunidad para los meses posteriores a verano aprovechando un descenso en los precios.

Las próximas Fiestas del Pilar 2026 no solo se vivirán en las calles de la capital aragonesa. Aquellos zaragozanos que decidan huir del bullicio de la ciudad podrán realizar una escapada exótica durante la semana grande de las fiestas. Zaragoza contará con un vuelo chárter directo hacia Jordania. Este vuelo no regular permite descubrir los tesoros de Oriente Medio sin la necesidad de acudir a Barcelona o Madrid. En la página web desdezaragoza.es, se pueden consultar todos los detalles de un viaje que está programado para el próximo 4 de octubre.

Un itinerario por los principales atractivos de Jordania

El itineario de ocho días, diseñado para no perderte ninguno de los principales atractivos de este país de Oriente Medio, ofrece un viaje total por la cultura hachemita, combinando su historia milenaria, paisajes de película y una guia por los lugares más icónicos del mar Muerto. La salida hacia Aqaba desde Zaragoza está programada para el 4 de octubre a las 08.45 horas. La vuelta será el 11 de octubre, un día antes de la Ofrenda a la Virgen del Pilar, acto central de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

La aventura comienza con el vuelo directo Zaragoza-Aqaba. Tras llegar a tierras del Oriente Medio, los viajeros podrán disfrutar del paraíso del mar Rojo. La programación para el segundo día combina una visita cultural por la zona tradicional y moderna de Aqaba con tiempo libre para actividades opcionales como un pseo en barco por el citado mar. Tras unos días en Aqaba, el itinerario continúa visitando el espectacular desierto de Wadi Rum, escenario de alguna de las películas más famosas de Hollywood.

Las aguas azules del mar Muerto. / Desdezaragoza

El cuarto día se dedica íntegramente a Petra, la ciudad rosa. Se recorre el desfiladero del Siq hasta el Tesoro, visitando tumbas reales y el Monasterio. El viaje también tiene una parada obligatoria en el mar Muerto, donde los viajeros podrán disfrutar de una mañana libre para flotar en sus aguas saladas y aprovechar las propiedades minerales del entorno.

De camino a la capital, se visitan algunos hitos religiosos y arqueológicos como Madaba y el monte Nebo. En Ammán, se puede visitar la historia de su Ciudadela (templo de Hércules) y el museo de los coches de la Familia Real. Antes de poner rumbo a la capital aragonesa, durante los dos últimos días, hat programada una visita al castillo de Ajlun y un tour por la impresionante ciudad de Jerash. El octavo día se realiza el traslado al aeropuerto de Ammán para el vuelo de regreso directo a Zaragoza.

Otras opciones para este 2026

Muchos habitantes de Zaragoza ya conocen los destinos a los que se puede volar de forma regular desde el aeropuerto de Garrapinillos por lo que optan por viajar desde Madrid o Barcelona o aprovechar la nutrida oferta de chárters para fechas tan señaladas como Semana Santa, verano o las Fiestas del Pilar.

En la página web desdezaragoza.es se pueden consultar todos los vuelos chárter programados durante la primera semana de abril. La gran mayoría de los vuelos despegarán desde Zaragoza el próximo miércoles 1 de abril y la vuelta se hará el domingo 5 en horario de tarde. Francia, Turquía, República Checa y Croacia son los destinos elegidos para conocer en Semana Santa.

Se seguirá volando a Bucarest con Wizz Air en Semana Santa / PIXABAY

El primer vuelo chárter confirmado para Semana Santa fue el de Rennes. Esta preciosa ciudad del norte de Francia con un gran ambiente universitario sirve de punto de partida de diferentes excursiones hacia otros puntos muy interesantes de la Bretaña como el Mont Saint Michell.

Otro destino que podrás conocer desde Zaragoza ha ganado una tremenda popularidad en los últimos años es Croacia gracias a la belleza de varias ciudades como Dubrovnik, Zadar o Split. La oferta de chárters desde la capital aragonesa la completan dos ciudades impresionantes como Estambul o Praga, a la que se volará el 2 de abril con vuelta el 5 de abril. Se tratan de dos destinos muy populares en esta época del año ya que cuentan con buen tiempo y menos turistas que en verano o Navidad.