Zaragoza prevé un ligero descenso de la ocupación hotelera en la FIMA 2026

Zaragoza ha inaugurado este martes la nueva edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), uno de los principales certámenes del calendario ferial, con una previsión de ocupación hotelera del 76%, un dato que muestra un descenso respecto a las dos ediciones anteriores, que registraron el 78% en 2024 y el 81% en 2022.

Según Horeca Hoteles Zaragoza, la previsión global de ocupación durante los días de la celebración de la FIMA 2026 se sitúa por debajo de los niveles de 2022 y 2024. La estancia media también desciende, pasando de 2,45 días en 2022 y 2,35 en 2024 a 2,09 días en la presente edición. "Este comportamiento apunta a viajes más cortos y a una mayor concentración de las estancias en los días centrales", afirman desde Horeca, que explica que la noche con mayor demanda será la del miércoles 11 al jueves 12 de febrero, con una previsión del 87,5 %, prácticamente el mismo nivel que en la edición de 2024. Según los datos obtenidos en la encuesta de Horeca, la noche del 10 al 11 los establecimientos alojativos alcanzarán el 80% de ocupación.

Para el presidente de Horeca Hoteles Zaragoza, Antonio Presencio, estas cifras confirman la tendencia de acortar y concentrar la estancia en la feria. Asimismo, asegura que, tras desconvocarse la huelga de maquinistas en el transporte ferroviario, los datos podrían mejorar al aumentar las decisiones de viaje.

Para una feria como la FIMA, "con un fuerte comportamiento de visitantes profesionales, la fiabilidad del tren es absolutamente estratégica", apunta la organización.

En cuanto al perfil del visitante, prevén que el 82,89% corresponda al turismo nacional y el 17,11%, al internacional, con un ligero incremento del peso del mercado extranjero respecto a la edición anterior.

Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia se mantienen como las principales comunidades emisoras, mientras que Francia, Portugal, Italia y Reino Unido encabezan las procedencias internacionales. "Las ferias y los congresos internacionales son uno de los principales motores del turismo urbano. No solo llenan hoteles, sino que proyectan la imagen de Zaragoza al exterior. Por eso es fundamental preservar, cuidar y potenciar la marca ciudad, apostando por eventos de primer nivel, como la FIMA, que refuercen nuestro posicionamiento",concluye el presidente.