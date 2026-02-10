Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza recuperará un gran restaurante en el centro: un buffet de sushi coge el relevo del antiguo Wok

Mori abrirá sus puertas próximamente en Camino de las Torres enfrente del hotel Boston

Zaragoza recuperará un gran restaurante en el centro: un buffet de sushi coge el relevo del antiguo Wok / PIXABAY

Luis Alloza

La gastronomía de Zaragoza vive subida en una montaña rusa. La hostelería es un mundo complicado y hay algunos restaurantes que duran muy poco abiertos por diversos motivos con el económico como principal culpable de su escaso tiempo de vida. Otros logran asentarse entre la ciudadanía, triunfan, pero de un momento para otro cierran sus puertas para siempre.

Uno de los restaurantes más queridos de la capital aragonesa que cerró por sorpresa hace ya unos años fue el Mr Wok. Un establecimiento de un gran tamaño situado en Camino de las Torres enfrente del Boston especializado en comida asiática al estilo buffet. Mr Wok logró ser diferente de la competencia al tratarse de uno de los primeros restaurantes donde poder comer sin límites por un precio muy competitivo.

Después de dar de comer a miles de zaragozanos, Mr Wok cerró sus puertas poco antes de la pandemia y su local quedó completamente vacío hasta ahora cuando se ha colgado un cartel que anuncia la llegada de un nuevo restaurante. "Nueva apertura, buffet de sushi a la carta", se puede leer en una gran lona que se ha colocado en el antiguo local de Mr Wok en el centro de la ciudad.

Cartel del restaurante que va a abrir en Zaragoza

Cartel del restaurante que va a abrir en Zaragoza / EL PERIÓDICO

Continúa el legado de la comida asiática

El nuevo inquilino de este mítico local de Zaragoza será Mori y seguirá con el legado de la comida asiática. Operarios trabajan en el interior del restaurante para realizar una reforma completa y poder abrir las puertas cuanto antes. Mori se especializará en el modelo de buffet sirviendo sushi a la carta. Cabe recordar que la comida asiática vive un 'boom' en la capital aragonesa y muchas de las nuevas aperturas acogen locales especializados en cocina china, japonesa o tailandesa.

Todavía se desconoce cuándo será la fecha de inauguración de Mori, un restaurante que promete darle una nueva vida a la zona de Camino de las Torres. En japonés, mori (森) significa “bosque” y es una palabra muy común tanto en el idioma cotidiano como en apellidos (por ejemplo, Mori). Se escribe normalmente con el kanji , que visualmente sugiere muchos árboles juntos (tres veces el kanji de “árbol”), y se usa para hablar de un bosque en general.

