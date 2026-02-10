Zaragoza recuperará un gran restaurante en el centro: un buffet de sushi coge el relevo del antiguo Wok
Mori abrirá sus puertas próximamente en Camino de las Torres enfrente del hotel Boston
La gastronomía de Zaragoza vive subida en una montaña rusa. La hostelería es un mundo complicado y hay algunos restaurantes que duran muy poco abiertos por diversos motivos con el económico como principal culpable de su escaso tiempo de vida. Otros logran asentarse entre la ciudadanía, triunfan, pero de un momento para otro cierran sus puertas para siempre.
Uno de los restaurantes más queridos de la capital aragonesa que cerró por sorpresa hace ya unos años fue el Mr Wok. Un establecimiento de un gran tamaño situado en Camino de las Torres enfrente del Boston especializado en comida asiática al estilo buffet. Mr Wok logró ser diferente de la competencia al tratarse de uno de los primeros restaurantes donde poder comer sin límites por un precio muy competitivo.
Después de dar de comer a miles de zaragozanos, Mr Wok cerró sus puertas poco antes de la pandemia y su local quedó completamente vacío hasta ahora cuando se ha colgado un cartel que anuncia la llegada de un nuevo restaurante. "Nueva apertura, buffet de sushi a la carta", se puede leer en una gran lona que se ha colocado en el antiguo local de Mr Wok en el centro de la ciudad.
Continúa el legado de la comida asiática
El nuevo inquilino de este mítico local de Zaragoza será Mori y seguirá con el legado de la comida asiática. Operarios trabajan en el interior del restaurante para realizar una reforma completa y poder abrir las puertas cuanto antes. Mori se especializará en el modelo de buffet sirviendo sushi a la carta. Cabe recordar que la comida asiática vive un 'boom' en la capital aragonesa y muchas de las nuevas aperturas acogen locales especializados en cocina china, japonesa o tailandesa.
Todavía se desconoce cuándo será la fecha de inauguración de Mori, un restaurante que promete darle una nueva vida a la zona de Camino de las Torres. En japonés, mori (森) significa “bosque” y es una palabra muy común tanto en el idioma cotidiano como en apellidos (por ejemplo, Mori). Se escribe normalmente con el kanji 森, que visualmente sugiere muchos árboles juntos (tres veces el kanji de “árbol”), y se usa para hablar de un bosque en general.
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- Este es el motivo desconocido por el que el partido de Alvise se ha quedado sin escaño en Aragón
- El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- ¿A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones en Aragón 2026?
- Horario de cierre de los colegios electorales: ¿hasta qué hora se puede votar?
- Así han votado los dos pueblos con más paro en Aragón: estos son los resultados