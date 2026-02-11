Los amigos de los hijos de Hamza protestan contra su desahucio en el Ayuntamiento de Zaragoza: "Pedimos ayuda para buscar una solución"

La jornada escolar de este martes comenzó de una forma inédita para los amigos de Amir, Roya y Jihad, los tres hijos de Hamza, desahuciado en el barrio de Torrero. La primera hora la pasaron frente a la casa de sus compañeros de clase protestando contra un desalojo que no se pudo parar. Este miércoles, coincidiendo con una visita ya programada al Ayuntamiento de Zaragoza, han dejado una carta manuscrita a los dirigentes del consistorio pidiendo ayuda para sus vecinos. "Necesitamos de verdad tu ayuda", le escriben a Natalia Chueca.

La comunidad educativa del CEIP Domingo Miral ha tomado la palabra en el salón de plenos para denunciar "el desamparo institucional" que sufren tres de sus compañeros, desahuciados este martes. "La situación reviste una especial gravedad y carga emocional, ya que dos de los tres menores afectados se encontraban integrados en el grupo de la visita, participando junto a sus compañeros en la actividad escolar apenas 24 horas después de haber perdido su hogar y de haber estado a punto de pernoctar en la calle", ha expresado en un comunicado.

La carta que los menores han entregado en el Ayuntamiento de Zaragoza este miércoles. / El Periódico de Aragón

Los estudiantes han desplegado pancartas y han procedido a la lectura de una emotiva carta redactada por ellos mismos en la que reclaman que ningún niño del colegio "tenga que pasar por esto" y denuncia que les han dejado sin casa "sin darles tiempo a buscar una nueva". Tras la lectura, el director del centro y presidente del Consejo Escolar junto con el alumnado y representantes de familias, han hecho entrega formal de dos documentos dirigidos a la Alcaldía: la carta del propio alumnado y un escrito oficial que cuenta con el respaldo unánime de docentes y familias. Los responsables municipales presentes se han comprometido a hacer llegar ambos textos a la alcaldesa de forma inmediata.

Protesta del alumnado. / El Periódico de Aragón

La comunidad educativa ha querido recalcar que la actual solución que se le ha propuesto a Hamza (una plaza temporal en el albergue municipal) es "claramente insuficiente" y, lo que es más grave, no fue una respuesta de oficio de las instituciones. "Sin el barrio, estos tres niños hoy estarían en la calle. Es inadmisible que la protección de la infancia dependa de la presión vecinal y no de la responsabilidad de nuestros gobernantes", han declarado desde el centro.

El desahucio ejecutado el martes llegó después de que la propietaria de la vivienda reclamara a la familia una deuda de 10.000 euros que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se estaban abonando a través de intermediarios.