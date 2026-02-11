El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
Este distrito continua su expansión en el ámbito gastronómico con el fin de ampliar el catálogo de ofertas a sus más de 7.000 vecinos
Arcosur es un proyecto de barrio que a día de hoy sigue en constante evolución y le queda mucho por aportar para sus jóvenes familias y vecinos que se compran un piso en el Distrito Sur de Zaragoza. Una de sus tareas pendientes era la gastronomía, que pese a contar con un 'kebab' en sus calles y con la Cafetería Arqueros, la oferta seguía quedándose algo corta para sus miles de vecinos. Desde hace algo más de un mes, se hizo público que los mismos dueños de este bar estaban con un proyecto en construcción que hace una semana abrió sus puertas por primera vez: el restaurante Atalaya.
Se trata del segundo negocio de los propietarios en el barrio, ubicado en la avenida 21 De Junio De 2009 con la calle El Miguelete, y por el hito que esto suponía, lo hicieron regalando la primera consumición a sus clientes. Además, según su propia publicación en redes sociales anunciando esta apertura, daba un detalle del negocio que resultó ser una sorpresa de buen agrado para los más pequeños: el restaurante tiene en su interior una piscina de bolas, para que estos jueguen mientras sus padres estén tomando algo.
La noticia no tardó en correr como la pólvora entre los habitantes del barrio y las felicitaciones a los dueños por su esfuerzo y dedicación en Arcosur llegaron rápido. "¡Gracias por pensar en los pequeños de la casa, qué alegría!", comenta una usuaria en lo que muchos inciden que va a ser un elemento más que positivo para los cientos de niños y niñas que habitan el distrito.
Muchos deseos de que vaya bien y esperanza de vida para el Atalaya, que ha dado un chute de energía a esta zona joven, indicio de que se va a ir poblando de negocios por y para la ciudadanía poco a poco. Un páramo que para muchos está desierto y vació va cogiendo forma a su ritmo ante la atenta mirada de los vecinos que reciben cada avance con los brazos abiertos, como en este caso.
