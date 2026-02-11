Esta es la calle de Zaragoza que también se someterá a un lavado de cara integral

La renovación de aspecto urbano de Zaragoza sigue su curso. Esta misma semana el Ayuntamiento de Zaragoza aprobará la salida a licitación del proyecto de obras de la reforma integral de la calle Doctor Iranzo, en el barrio de Las Fuentes, que supondrá la reconversión de 9.192,81 metros cuadrados de superficie y una inversión de 4.032.510,25 euros. En concreto, las actuaciones, que durarán once meses, se desarrollarán en una longitud de 498 metros entre la calle del cardenal Cisneros y la calle Silvestre Pérez.

El cambio supondrá un aliciente para el distrito, y se suma a otras actuaciones en la zona como la conversió de Giesa en una ciudad del cine. La alcaldesa Natalia Chueca ha recordado que los objetivos básicos de esta actuación "son conseguir unos espacios más accesibles, más amables, más verdes y manteniendo en la medida de lo posible el estacionamiento y las zonas de cargas y descargas".

El modelo de la renovación serán actuaciones precedentes como la de la calle Predicadores o la avenida de Valencia, en este momento en ejecución. "Se reducirá el espacio destinado al tráfico que existe actualmente, pero se mantiene el número de carriles. Es decir, allí donde la calzada tiene un único carril, se pasará de 9 metros a los 8,40 metros para que los peatones ganen espacio en sus aceras. Y donde hay dos carriles, en el tramo entre Rodrigo Rebolledo y Leopoldo Romeo, se pasa de los 8 metros a los 7", ha detallado Chueca.

Esta modificación permitirá ganar espacio para los viandantes en una zona muy comercial del barrio y maximizar su uso, ha dicho. Se mantiene así el compromiso entre movilidad rodada y la movilidad ciclista y de vehículo de movilidad personal, a la vez que se mejora la movilidad peatonal y la calidad percibida del espacio público. Además, el proyecto incluye el equipamiento de mobiliario urbano que facilitará el descanso haciendo el entorno más agradable y "permitiendo generar zonas de encuentro vecinal donde potenciar la relación social". En este sentido ha destacado la inclusión de bancos, una petición habitual en los proceso participativos y fundamental para un distrito con mucha gente mayor.

La renovación de las zonas verdes será uno de los retos de la reforma de la calle. El consistorio en este sentido se muestra prudente, conociendo la sensibilidad social de la ciudad en esta materia. "El proyecto definitivo contempla una calle con 106 árboles", ha remarcado Chueca, quien ha recordado que se encargó "una minuciosa revisión del anteproyecto entre los servicios de Infraestructuras e Infraestructura Verde".

En este sentido, ha indicado se conservarán en su ubicación más de 90 árboles y que tendrán que talar una decena "sobre todo por motivos de seguridad". En este sentido indican que habrá nuevas plantaciones, "lo que supone una mejora de once árboles más de los que contemplaba el proyecto original, y que superará el centenar en el resultado final".

En cuanto a la red de saneamiento de la calle Doctor Iranzo, la alcaldesa ha confirmado que será necesario renovar todos los colectores y ramales existentes en la calle. También se hará un rediseño del alumbrado público para mejorar la iluminación de las calzadas y las aceras. Por el momento aún no se ha diseñado el plan de movilidad alternativo para el momento en el que comiencen los trabajos.