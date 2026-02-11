La céntrica calle Alfonso I de Zaragoza pierde una seña de identidad centenaria: comienza el desmontaje de las históricas farolas de Averly

Las famosas farolas de Averly empiezan a abandonar uno de los espacios más emblemáticos de Zaragoza al que le ha dado durante décadas una seña de identidad. Los planes del ayuntamiento para la céntrica calle Alfonso I, ya anunciados en el mes de enero, han empezado a ejecutarse ante la atenta mirada de vecinos, comerciantes y viandantes en general que este miércoles transitaban por este vial por el que pasan a diario miles de personas y que conecta la plaza del Pilar con el Coso.

Los operarios han empezado a desmontar las primeras farolas que fabricó la histórica fundición de Averly para la capital aragonesa. Su fabricación data de finales del siglo XIX, gracias a unos moldes únicos e irrepetibles que sirvieron para trasladar a la calle Alfonso I uno de sus lotes más limitados en su larga trayectoria desde la capital aragonesa. Productos como estas farolas han ido desapareciendo de la escena urbana en la ciudad y ahora le toca el turno a la calle donde han sido más emblemáticas y reconocibles.

Comienza el desmontaje de las emblemáticas farolas de Averly en la calle Alfonso I de Zaragoza / Josema Molina

Las históricas farolas de la Fundición Averly, creada en 1853 en la capital aragonesa por el francés Antonio Averly, han sido reconocidas por su elegancia y valor patrimonial como una de las joyas que conservaba Zaragoza en sus calles. Fueron fabricadas en el último cuarto del siglo XIX por este referente de la industria de Aragón que estaba especializada en el hierro y el bronce. Y salieron de unos moldes propios que hasta hace pocos años aún conservaba en sus viejas instalaciones del paseo María Agustín, donde estaba instalada desde 1880 y antes de que la propiedad vendiera el suelo a la promotora Brial, que ha construido pisos de lujo en ellos. Una operación de la que solo se salvó de la piqueta una nave de la antigua fundición, la residencia familiar y el jardín decimonónico que la rodea.

Sus farolas, y las papeleras que aún se conservan, en la calle Alfonso I han sido durante décadas todo un símbolo de este céntrico vial de Zaragoza. Su diseño clásico, y único en el mundo, le convirtieron en una seña de identidad que atraía a numerosos visitantes a la ciudad, especialmente durante la época navideña a mediados del siglo XX.

No eran las únicas que se instalaron en la ciudad aprovechando que tenían en Zaragoza a una de las fundiciones más prestigiosas del mundo y que de sus talleres salían productos que se exportaban a muchas otras ciudades y países. Era una época de esplendor y la capital aragonesa sacó provecho de su proximidad y su prestigio para exportar elementos tan valiosos a las calles. Fueron a la calle Alfonso I pero también al Coso, con farolas similares, o a numerosos viales donde se instalaron adornos que llevaban su rúbrica.

También la lleva el Monumento al Justicia de Aragón, en la plaza Aragón, donde también están presentes en la verja de Capitanía, o en la Fuente de la Samaritana o los chapiteles de la catedral de la Seo y de las torres de la basílica del Pilar. Estos elementos han ido resistiendo al paso del tiempo y, en el caso del mobiliario, la fabricación de nuevos elementos más modernos han ido reemplazando a estas joyas del patrimonio industrial aragonés.

Se conservarán en los almacenes municipales

Ahora desaparecerá de la escena urbana su principal legado para Zaragoza, el que está presente en la calle Alfonso I, que serán reemplazados por farolas y luminarias fabricadas con materiales de peor calidad y menos simbólicas por no tener tanta historia, pero más resistentes, según remarcan desde el ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han señalado este miércoles que este cambio se enmarca dentro del plan de mordenización de luminarias de la ciudad. De hecho, las farolas se adaptan a las luces led en las calles en las que esto es técnicamente posible, como ha sucedido en San Vicente de Paúl y en otros tramos de la calle Don Jaime.

La sustitución, según indican fuentes municiales, se hace por elementos más resistentes, además garantizan que los viejos faroles se conservan adecuadamente en los almacenes municipales. Este cambio de los faroles metálicos también se ha llevado a cabo en la renovación de la zona Zamoray Pignatelli.