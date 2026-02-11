Julio Calvo pospone su dimisión para que Vox pueda tumbar los presupuestos de Chueca en Zaragoza

Nuevo capítulo en la inesperada y repentina jubilación de Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza que anunció su dimisión tan solo un día después de las elecciones autonómicas del 8F. El aún líder de la formación ultra en el consistorio ha decidido aplazar su dimisión, como así ha comunicado el grupo municipal, para después del pleno en el que se deben votar los presupuestos. En otras palabras, pospone su renuncia para que Vox pueda tumbar las cuentas de Natalia Chueca.

Y es que la dimisión sorpresiva de Calvo iba a provocar un efecto dominó, ya que al haber sido presentada debía tramitarse obligatoriamente en el pleno inmediatamente posterior, que era el del jueves 26 de febrero. El primer punto del orden del día consistía en dar cuenta de esa renuncia, por lo que Vox afrontaría el resto de la sesión con solo tres concejales, dejando un empate técnico entre el PP y la oposición a 15 votos. Esta situación derivaba en que la decisión final recaía sobre el voto de calidad de la alcaldesa, lo que hubiese permitido a los populares sacar adelante las cuentas.

Pero Vox ha tomado cartas en el asunto y ha priorizado su estrategia de partido, que comenzó en diciembre cuando Santiago Abascal, desde Madrid, ordenó tumbar los presupuestos que la ultraderecha ya había acordado con Chueca y que llegaron a tener fecha de presentación conjunta. Una foto, con PP y Vox de la mano, que no iba en la línea de la estrategia electoral de los de Abascal en Aragón, pese a que Vox lleva siendo socio preferente de los populares en el consistorio desde 2019 y siempre habían aprobado las cuentas, incluso después de la espantada que los de Nolasco protagonizaron en verano de 2024 del Pignatelli.

De esta forma, si no hay otro giro de los acontecimientos, Vox obligará a la alcaldesa a someterse una cuestión de confianza ligada a los presupuestos. No hay ningún tipo de mayoría alternativa posible, por lo que este procedimiento acabará con las cuentas de Natalia Chueca igualmente aprobadas, pero un mes después. Es decir, el movimiento de la ultraderecha en el consistorio solo retrasará la tramitación presupuestaria unas cuantas semanas.

La polémica sucesión

Por tanto, en el nuevo panorama que se presenta ahora con la nueva decisión de Julio Calvo, su salida no será oficial hasta el mes de marzo. Y ahí es cuando, con más de un año de legislatura por delante, Vox tendrá un verdadero problema. Cabe recordar que Marisa Gaspar y Adrián Sarasa, los dos siguientes en la lista municipal, ya no forman parte del partido y simpatizan con el think tank Atenea, fundado por Iván Espinosa de los Monteros, de una línea más liberal que el ala dura de Vox, representada por figuras como Santiago Abascal o Jorge Buxadé.

Ambos, Gaspar y Sarasa (teniendo preferencia la primera), están todavía sopesando su decisión final. Desde dentro de Vox reconocen que la situación es incómoda y también deben resolver quién sustituirá a Calvo al frente de la portavocía. Pese a que todas las papeletas apuntan a Eva Torres, que fue la número 2 en las últimas municipales y que además también representa un perfil más duro que el del aún portavoz, la formación en Zaragoza asume que la palabra final, como en todas las decisiones que se toman en el seno del partido, la tendrá Madrid.