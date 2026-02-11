La Ordenanza de Movilidad Urbana lo explica: así deben circular las bicicletas por los parques de Zaragoza para evitar una multa de 150 euros

La convivencia entre peatones y bicicletas no es fácil en ninguna ciudad de España al contrario que en otros países europeos donde se pueden ver más ciclistas que peatones. Zaragoza cuenta aproximadamente con 130 kilómetros de carril bici y vías ciclables seguras por donde circulan cada día miles de personas montadas en su vehículo de dos ruedas.

Sin embargo, muchos ciclistas y viandantes no conocen en profundidad la Ordenanza de Movilidad Urbana que recoge la normativa sobre cómo deben circular las bicicletas por la capital aragonesa. Y es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento por lo que si una patrulla de la Policía Local de Zaragoza te para por haber inclumplido una norma recibirás una sanción económica que nunca baja de los 100 euros.

Lo que todo el mundo tiene claro y cualquier peatón lo recrimina con firmeza es que las bicicletas y los VMP no pueden circular por las aceras, vías o zonas peatonales tal como está recogido en el artículo 50 de la citada normativa. Solo existe un caso en el que las bicicletas pueden pedalear libremente en las aceras de Zaragoza y es cuando el 'ciclista' sea un menor de 12 años acompañado de una persona adulta a pie. "No podrán sobrepasar en ningún caso los 5 kilómetros por hora y deben desmontarse del vehículo en caso de alta densidad peatonal", termina el punto 7 de la Ley de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza.

Un ciclista cruzando por un paso de cebra / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Otra de las eternas dudas de los ciclistas es si pueden circular libremente por los parques y jardines de la ciudad, aunque es muy habitual ver a una persona subida en su bicicleta en el Parque Grande José Antonio Labordeta o en el Parque del Agua. "Los ciclos podrán circular libremente por las zonas verdes, salvo prohibición o limitación expresa siempre que lo hagan por vías y caminos de anchura de tres o más metros para no interferir el uso peatonal, debiendo mantenerse fuera de los jardines y espacios plantados", explica el punto 11 del artículo 50 de la ordenanza municipal.

Limitación de velocidad y distancia con peatones

A pesar de que pueden circular por los parques y jardines, la normativa también recoge algunas limitaciones como la velocidad máxima para poder asegurar una buena convivencia entre peatones y ciclistas. Cabe recordar que los peatones tienen la prioridad en las zonas verdes de Zaragoza. "Las bicicletas deberán circular a velocidad moderada sin poder rebasar los 10 kilómetros por hora de velocidad máxima en las zonas de uso compartido con peatones, evitando causar molestias y asbteniéndose de realizar maniobras que puedan generar riesgos para el resto de usuarios", continúa la propia ley.

Los ciclistas no están exentos de las normas: deben respetar los semáforos y parar en el carril bici donde no molesten al resto de peatones. / A.R. / R.M.

Por último, las bicicletas pueden circular sin ser multadas por cualquier zona verde de Zaragoza, pero deben también mantener un espacio mínimo de un metro con los peatones. "Todo ello sin perjuicio de la posible existencia de circuitos exclusivos de entrenamiento, competición o fines similares, temporales o permanentes donde podrán regir otras normas específicas", concluye el punto 11 del artículo 50 de la Ley de Ordenanza de Movilidad Urbana de Zaragoza.

Noticias relacionadas

La Policía Local de Zaragoza te pondrá una multa de 150 euros si incumples alguno de los artículos de la ordenanza que no esté contemplado en la normativa sectorial estatal tal como explica el punto 7 del artículo 150 de la Ley de Movilidad Urbana.