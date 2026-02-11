Así luce el río Ebro en Zaragoza tras las lluvias y el deshielo: el nivel máximo de agua se alcanzará el jueves por la noche

Los últimos días de lluvias y el deshielo parcial por el aumento de las temperaturas en el Pirineo aragonés están provocando crecidas en varios ríos de la cuenca del Ebro, especialmente en el Arga, el Aragón, el Gállego y sus afluentes. Esto ha elevado el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza, que ya luce el incremento de caudal. Conforme vayan avanzando las horas, el caudal se verá incrementando, llegando al máximo durante la noche de este jueves. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) espera un máximo de entre 900 y 1.000 metros cúbicos por segundo.

El Ebro está subiendo de nivel, y como suele pasar en estas situaciones, algunos zaragozanos curiosos se han acercado a las riberas a observar el río. Afortunadamente, las zonas están en buen estado y, aunque en algunas partes el agua pueda sobrepasarlas ligeramente, se trata de un fenómeno habitual en esta época y no hay riesgo de daños.

El río permanecerá por debajo del umbral de gran crecida a la altura de Zaragoza, lejos de obligar a extremar las precauciones. Para considerarse una gran crecida en el Ebro es necesario que el caudal se incremente a más de 1.600 metros cúbicos por segundo. Por tanto, esta crecida no tiene capacidad para causar daños relevantes.

Zaragoza vive estrechamente en torno al Ebro, y cualquier movimiento del río siempre genera expectación entre la población. Por ello, es importante mantenerse vigilantes, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar acercarse demasiado a las zonas de agua, pero sin alarmarse, ya que los niveles actuales están por debajo del umbral de gran crecida.

“Durante las últimas 48 horas se han registrado precipitaciones débiles en la mayor parte de la cuenca del Ebro. Han sido más intensas, aunque moderadas, en todo el tercio norte y también en la zona alta de la Rioja”, explica Esther Ruiz, jefa del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Ebro.

No se esperan precipitaciones

Los acumulados más destacados se han dado entre las cuencas de Larga y el Noguera Payaresa, entre 30 a 60 litros por metro cuadrado, y en el caso de la cabecera del Najerilla la horquilla se sitúa entre 20 y 40 litros por metro cuadrado. Además, esto se acompaña de cierta fusión nival, ya que las temperaturas se mantienen por encima de la media, teniendo una cota de nieve aproximadamente en 2.000 metros sobre el nivel del mar.

En cuanto a las precipitaciones, durante este miércoles serán débiles, e incluso inexistentes, sobre todo para el jueves: “Ya esperamos otro frente del oeste el viernes, pero este irá acompañado de bajada de temperaturas”, añade Ruiz.

La situación hidrológica de la cuenca tras estas precipitaciones ha derivado en crecidas en ríos como el Arga, el Irati, la cuenca del Aragón, el Gallego y el Cinca, donde se han registrado entradas al embalse de Mediano de hasta 300 metros cúbicos por segundo. Además también está la crecida en el Najerilla, en la cuenca de La Rioja.

“Estas crecidas están en niveles ordinarios, rozando algunas de ellas la máxima crecida ordinaria. Ahora mismo, en lo que es el eje del Ebro, ya se están reflejando estos incrementos”, apostilla.

“Estas crecidas en los diferentes afluentes del Ebro irán también trasladándose, lo que hará que se mantenga un caudal más o menos estable. En este caso, destacar además la función que han realizado los embalses, ya que si no hubieran procedido a la eliminación de esta avenida, el máximo en Castejón, en lugar de estar en torno a los 900, estimamos que habría estado en torno a los 1.600”, informa Ruiz.

El papel de los embalses

En cuanto a los embalses, este miércoles se están produciendo desembalses en Mansilla, ya que está teniendo unas entradas en torno de 100 metros cúbicos por segundo. Por tanto, las salidas se van a mantener mientras se produzca el incremento de nivel.

El agua entra este miércoles en el embalse de Yesa. / CHE

La CHE también destaca el papel laminador de Yesa, que ha tenido entradas de hasta 550 metros cúbicos por segundo, y que está soltando unos 250 metros cúbicos por segundo. Estas salidas se mantendrán también mientras duren las entradas derivadas de este episodio.