Susana Martínez también es Josefa Amar y Borbón o la reina Isabel I de Portugal en Zaragoza: "Prefiero cualquier época menos la que vivo"

Unas veces ha sido Valeria Máxima, una romana esposa del edil de Caesaraugusta. Otras una solterona en la exposición Hispano-Francesa de 1908. O también una cristiana vieja de 1505. O Josefa Amar y Borbón. O la reina Isabel I de Portugal. Unas veces haciendo reír a los curiosos que quieren descubrir una Zaragoza distinta de la mano de la compañía Gozarte. Otras haciendo pasar miedo a los visitantes del cementerio en la visita guiada a Torrero. Las vidas de la actriz Susana Martínez son tan variadas que le cuesta elegir una época para quedarse. Lo tiene claro, todas son buenas "menos la actual".

Martínez lleva desde el año 2004 participando como actriz en las visitas guiadas que organiza Gozarte. Eso le ha permitido indagar en la historia y al mismo tiempo desarrollar su faceta de dramaturga. El creador de estas experiencias, Carlos Millán Carlos, aporta el contenido histórico y ella se ha encargado de una buena parte de los guiones teatrales. Por ejemplo, en la visita de El Batallador se encargó de plasmar los diálogos entre los reyes, "buscando la comedia en esa relación tan complicada que tenían".

Esto le ha permitido mirar Zaragoza como un río a lo largo del tiempo, con sus grandezas y miserias. "La época romana me fascina, eran una civilización tremenda", explica. "La visita que se hacía sobre sus costumbres sexuales era muy divertida por lo naturalizado que tenían todo antes de la llegada del cristianismo. Si hubiera sido la esposa del edil y no una esclava, me lo habría pasado pipa en las termas", indica.

Una novicia del siglo XVI en el convento de las Fecetas. / El Periódico de Aragón

También destaca la importancia histórica de la época de los Sitios, aunque no parece el mejor momento para instalarse en la ciudad. "Me gusta mucho encarnar a una mujer que no se define como heroína, sino como persona anónima que lucha por lo suyo: su casa, su campo y su familia", explica destacando su lección "de amor y defensa de lo propio que no deberíamos olvidar".

Las visitas teatralizadas en Zaragoza tienen un éxito inmediato y se agotan todas las plazas en cada uno de los pases. Gran parte del público es zaragozano y casi todos los que se sumergen en una de las rutas (hable de mujeres, de asesinatos o de rincones desconocidos) acaban repitiendo. "Es una propuesta que funciona de maravilla porque es una interacción tú a tú, con espectadores que se encuentran de repente hablando con una señora de 1505", explica Martínez.

La llegada al mundo de las visitas teatralizadas de Martínez fue un poco por casualidad, pero en ellas ha encontrado un complemento a su faceta como dramaturga. Hace casi veinte años se encontraba haciendo teatro de calle cuando gracias a la baja inesperada de una actriz de Gozarte se incorporó a una cena teatralizada. Un compañero confió en ella porque sabía que era "rápida estudiando" y porque llevaba un tiempo sin ejercer como actriz después de su maternidad. De esta forma comenzó una colaboración estrecha que se extiende hasta la actualidad.

En este momento, están trabajando en recuperar la ruta De celda en celda, que se encarga de descubrir a los zaragozanos rincones inesperados de la ciudad. Se hará todos los sábados de marzo a las 11.00 horas con salida desde la plaza Santo Domingo para recorrer los vestigios de varios monasterios que cayeron en desuso por la guerra de los Sitios o la Desamortización de Mendizábal. Así, se visitará el convento de las Fecetas, el primero fundado en España en honor a Teresa de Jesús, del cual hoy solo queda la iglesia. También el antiguo convento de Santo Domingo, cuyo refectorio es ahora la Biblioteca del Agua. Y la ruta culminará en la calle Predicadores, en el lugar donde estuvo el presidio de la Inquisición y que también fue cárcel de mujeres durante la guerra civil.

"Allí interpreto a una presa republicana, un personaje construido con testimonios reales", indica. La ruta ofrecerá "un contraste fuerte" porque a pesar de tono ligero y divertido que caracteriza al sello de Gozarte a la hora de acercar la historia a los zaragozanos, "hay cosas que no se pueden contar con humor".

Susana Martínez en una visita por el centro de Zaragoza. / El Periódico de Aragón

La actriz zaragozana ha construido una buena parte de su carrera en el ámbito de la divulgación. Este miércoles presenta en la Casa de la Mujer la obra La brigada científica de rescate, un proyecto que busca rescatar del olvido a figuras femeninas de la ciencia. Esta vocación educativa se extiende a su trabajo con la compañía La Clac, donde acerca a los estudiantes las vidas de Marie Curie, Gloria Fuertes o la mitología griega. Además, cada lunes, se convierte en una habitante de la antigua Roma en el museo de las Termas para recibir a grupos escolares. Para ella, esta labor no consiste solo en transmitir datos, sino en la misión fundamental de "crear futuros espectadores".

En paralelo a su faceta didáctica, Martínez forma parte de la compañía El gato negro que actualmente representa la función La dignidad, bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer, una obra "necesaria" que logra que el público ría, pero que regrese a casa "reflexionando profundamente". Se podrá ver en los próximos días en Caspe o Pinseque.

Volviendo a su faceta turística, seguirá mostrando Zaragoza a lo largo del tiempo. Sea para locales que desconocen su propio patrimonio como para visitantes que celebran cómo "cobra vida" un patrimonio inesperado. Pues no todos los días escucha a las sirenas de la Policía interrumpir el discurso de una heroína de los sitios.