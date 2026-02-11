El único lugar de Europa al que podrás volar desde Zaragoza con dos compañías: billetes a 21 euros en pleno verano

Las conexiones aeréas desde el aeropuerto de Zaragoza están en el ojo del huracán desde hace más de un año cuando Ryanair anunció el recorte de casi la mitad de sus plazas y la eliminación de tres populares rutas. Una dura decisión que dejó muy tocada las aspiraciones del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón de aumentar el número de destinos desde Garrapinillos.

Ryanair, Wizz Air, Volotea, Binter y Vueling son las compañías que actualmente operan desde la capital aragonesa y permiten volar a una decena de destinos donde destacan Roma, Londres, Rumanía o Bruselas. Lejos quedan ya los tiempos en los que se podía viajar de forma regular a París-Beauvais desde Zaragoza.

Lo que destaca es la imposibilidad de volar a la Península Ibérica desde la capital aragonesa. Y es que el avión, con permiso de los vehículos particulares y los autobuses, vuelve a estar en boca de todos tras los problemas ferroviarios que arrastra la alta velocidad desde el trágico accidente de Adamuz. Zaragoza ha perdido en los últimos años las rutas que tenía con Portugal (Lisboa) y también con Santiago de Compostela, que eran operadas semanalmente por Ryanair.

Santiago de Compostela / PIXABAY

Realmente sí que se puede volar por España desde Zaragoza, aunque solamente a las Islas Canarias y Baleares. Binter apuesta con fuerza por conectar Zaragoza con Gran Canaria y Tenerife. Además, este verano se podrá viajar hasta Dakar, Mauritania y Senegal con escala en el archipiélago canario.

En el caso de Baleares, Ryanair recuperará la ruta veraniega con Palma a partir del 31 de marzo. La aerolínea irlandesa conectará Zaragoza con Mallorca tres días a la semana hasta finales de octubre: martes, miércoles y sábado. Otra compañía habitual en la parrilla de vuelos desde la capital aragonesa en los últimos años es Volotea. La aerolínea española también volverá a poner en marcha sus vuelos regulares entre Zaragoza y Menorca durante dos días a la semana a partir de abril.

Puerto de Sóller en Mallorca / PIXABAY

Menos de 20 euros a principios de junio

Resulta curioso que ante una falta de destinos atractivos desde Zaragoza exista uno al que se pueda viajar con dos aerolíneas. Y es que Vueling también conecta la capital aragonesa con Mallorca durante todo el año. La compañía ya permite a los viajeros comprar los billetes de los vuelos de los meses de verano con precios muy competitivos. Y es que puedes volar hasta Palma por menos de 20 euros a principios de junio y por poco más de esa cantidad a mediados de julio en plena temporada alta.

Mallorca es un destino muy demandado para las vacaciones de verano ya no solo por los españoles sino también por muchos países europeos. El Arenal, Magaluf, La Alcudia y otras localidades de la costa balear se llenan durante junio, julio y agosto de turistas alemanes, ingleses, nórdicos e incluso rusos.