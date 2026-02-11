Zaragoza "conservará bajo el vial" los restos de la puerta del Duque y la muralla medieval hallados de la plaza de San Miguel
La aparición de estos vestigios estaba prevista cuando comenzaron las obras de reforma de la plaza y han aflorado durante las catas en la zona sur de este emplazamiento
Durante el desarrollo de las obras de remodelación que está experimentando la plaza de San Miguel, impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, se realizan trabajos arqueológicos vinculados a esta actuación de mejora de la escena urbana. En este emplazamiento, el consistorio ha abierto varios sondeos en la parte sur de la plaza para documentar los restos de la antigua muralla medieval y comprobar la existencia de restos de la puerta del Duque. La última cata arqueológica abierta hasta el momento, y en el que aún se está trabajando, ha puesto al descubierto parte de la cimentación de esta estructura directamente asentada sobre la muralla.
Esta puerta se abrió en 1856 para comunicar el nuevo puente de San José, terminado en 1854, con la plaza de San Miguel que hasta ese momento carecía de salidas hacia el Huerva y el Coso. La obra fue costeada por el financiero zaragozano Juan Bruil e inaugurada con motivo de la visita del general Baldomero Espartero, nombrado Duque de la Victoria tras la Primera Guerra Carlista, a la ciudad para inaugurar las obras del ferrocarril entre Zaragoza y Madrid en mayo de 1856.
La Puerta del Duque de la Victoria fue proyectada en forma de arco honorífico por el arquitecto municipal Miguel Jeliner y se construyó en apenas 15 días, rapidez que provocó el derrumbe de una parte. El 18 de octubre de 1860 los restos de la puerta fueron demolidos y, sobre ellos, Bruil construyó una segunda puerta de hierro fundido sobre cimentación de piedra de Muel, que estuvo en pie con varias reparaciones entre 1861 y 1919 y es la que aparece representada en el mural que preside esta parte de la plaza de San Miguel.
Una vez debidamente documentados, los restos de la muralla y la Puerta del Duque localizados "serán protegidos y conservados bajo el vial de la plaza", al igual que se ha hecho con el resto de estructuras arqueológicas aparecidas en el transcurso de las obras.
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- Este sería el resultado de las elecciones de Aragón si CHA, IU y Podemos hubiesen ido en una lista única
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- Este es el motivo desconocido por el que el partido de Alvise se ha quedado sin escaño en Aragón
- El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón
- Máxima tensión en Zaragoza por el desahucio de Hamza: "Se quedan en Torrero"
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- ¿A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones en Aragón 2026?