El aeropuerto de Zaragoza confirma su buen estado de forma: más de 46.000 pasajeros y cerca de 14.000 toneladas transportadas en enero

El Aeropuerto de Zaragoza sigue en buena forma, tanto en su variante comercial como en la que responde al transporte de mercancías. La terminal de Garrapinillos ha registrado 46.335 pasajeros en enero de 2026, un 5,2% más que en el primer mes de 2025 y un total de 13.868 toneladas de mercancías transportadas, según los datos facilitados por Aena.

De los pasajeros de vuelos comerciales, 46.246, 31.187 realizaron rutas internacionales, un crecimiento interanual del 9,7%. Además, se han registrado 745 movimientos entre aterrizajes y despegues, un 10,5% más que en enero de 2025. En cuanto a las mercancías, el Aeropuerto de Zaragoza transportó en el mes de enero las 13.868 toneladas citadas, lo que supone un aumento de un 19,6% con respecto al mismo mes de 2025.

Unos datos que confirman el crecimiento de la plataforma de Garrapinillos, que acabó el año con 707.493 pasajeros, lo que supone un incremento del 1,9% en relación con 2024, 13.138 más en términos absolutos. Y eso que el aeropuerto se enfrentó a un desafío importante, con el recorte de capacidad de Ryanair, una de las compañías, en este caso low cost, de referencia en Zaragoza.

Cabe recordar que el de la capital aragonesa no es un gran aeropuerto turístico, sino una terminal de tamaño medio con una oferta limitada de vuelos. Por número de usuarios ocupa el puesto 28 en la clasificación de Aena. La clave del crecimiento registrado en 2025, más que en el tirón internacional, estuvo en los vuelos nacionales, anotando un repunte del 8,7%, hasta los 279.753 viajeros.

En el ámbito de las mercancías, el tirón de Inditex fue uno de los causantes del refuerzo del papel de la terminal zaragozana como uno de los grandes polos logísticos del sur de europa, pues movió 182.885 toneladas de mercancías, la segunda mayor cifra de su historia, solo por detrás de las 194.352 movidas en 2021, en un contexto marcado por la pandemia y el incremento del tráfico aéreo.

De vuelta a este primer mes del año, los aeropuertos del Grupo Aena (46 y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado enero con 25.830.159 pasajeros; un 3,3% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025; y transportaron 115.876 toneladas, un 7,1% más que en el mismo mes del año pasado.